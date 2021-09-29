Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de hastane zinciri aşı karşıtı 175 sağlıkçıyı işten çıkardı /29 Eylül 2021 10:09

ABD'de hastane zinciri aşı karşıtı 175 sağlıkçıyı işten çıkardı

ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde bir hastane zinciri, Covid-19 aşısı olmayan 175 çalışanını işten çıkardı. 35 bin çalışanı bulunan sağlık kuruluşu, geçen haftaya kadar aşı yaptırmayan 375 çalışanına 5 gün ücretsiz uzaklaştırma cezası vererek ekstra zaman tanıdığını duyurmuştu.

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ABD’nin Kuzey Carolina eyaletindeki hastane zinciri, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşısı olmayan 175 çalışanının işine son verdi.

Kuzey Carolina merkezli hastane zinciri Novant Health, Amerikan medyasına yaptığı açıklamada, Covid-19 aşı zorunluluğuna uymayan 175 sağlık çalışanının sözleşmelerinin feshedildiğini bildirdi.

Sağlık kuruluşu, tıbbi veya dini muafiyeti olan çalışanları için ise haftalık Covid-19 testi, kurum içinde N95 maskesi ve göz koruması kullanmaları zorunluluğunu uygulamaya soktu.

35 bin çalışanı bulunan sağlık kuruluşu, geçen haftaya kadar aşı yaptırmayan 375 çalışanına 5 gün ücretsiz uzaklaştırma cezası vererek ekstra zaman tanıdığını, buna rağmen aşı olmayı kabul etmeyenlerin iş sözleşmelerinin iptal edileceğini duyurmuştu.

Novan Health, ilk olarak 22 Temmuz’da çalışanlarının Covid-19 aşısı yaptırmalarının zorunlu olduğuna dair bir duyuru yapmış ve tam olarak aşılanmaları için 15 Eylül’e kadar süre tanımıştı.

Çalışanlarına Covid-19 aşısını ilk zorunlu kılan Teksas’taki Houston Methodist hastanesi de aşıyı reddettiği için 150 sağlık çalışanını işten çıkarmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, en az 100 çalışanı olan iş yerlerinde corona virüs aşısını zorunlu kılarken geçen ay, personelini aşılatmayan huzurevi tesislerine yapılan federal yardımların kesileceğini açıklamıştı.

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