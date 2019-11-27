Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de hayatını kaybeden İskender Evrenosoğlu toprağa verildi /27 Kasım 2019 15:19

ABD'de hayatını kaybeden İskender Evrenosoğlu toprağa verildi

ABD'de beş gün önce kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden İskender Erol Evrenosoğlu Bursa'da toprağa verildi.

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Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı cenaze namazına yaklaşık 3 bin kişi katıldı. Evrenosoğlu'nun toprağa verileceği mezarlık ise son anda güvenlik gerekçesiyle değiştirildi.

ABD'nin Virgina eyaleti, Norfolk kentinde tedavi gördüğü hastanede solunum yetmezliği sebebiyle hayatını kaybeden İskender Erol Evrenesoğlu, memleketi Bursa'da toprağa verildi.

Pınarbaşı Mezarlığı'nda, öğle vakti kılınacak olan cenaze namazı, güvenlik gerekçesiyle Hamitler Mezarlığı'na alındı.

Evrenesoğlu'nun cenazesi, Bursa Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nden saat 11.00 sıralarında yakınları tarafından alındı. Cenaze, sivil polislerin yer aldığı konvoyla, Hamitler Mezarlığı'na getirildi. 

Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı cenazede, alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti. 2019 yılında kapatılan MİHR Vakfi'na mensup üyeler, Evrenosoğlu'nun tabutunun çevresini sarıp, kimseyi yaklaştırmadı. Evrenosoğlu'nun tabutunun üzerine karanfil ve Kuran-ı Kerim konuldu.

Evrenosoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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