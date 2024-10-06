Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Helene şoku: Ölü sayısı katlandı /06 Ekim 2024 12:29

ABD'de Helene şoku: Ölü sayısı katlandı

ABD'nin Florida eyaletini 225 kilometre hızla vuran Helene Kasırgası'nda bilanço ağırlaşıyor. Hayatını kaybedenlerin sayısı 227'ye yükselirken, kayıp sayısı ise henüz belli değil.

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ABD'nin Florida eyaletini 4 kategorisiyle vuran Helene Kasırgası'nın neden olduğu afetlerde hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre kasırga kaynaklı şiddetli rüzgar ve su baskınlarının etkili olduğu North Carolina, South Carolina, Georgia, Florida ve Virginia eyaletlerinde yetkililerin açıkladığı can kaybı 227'ye yükseldi. Yetkililer, kayıp kişi sayısının henüz belirsiz olduğunu ve ölü sayısının artabileceğini bildirdi. Kasırga nedeniyle bölgede hala yüzlerce yol ulaşıma kapalı bulunuyor.

Helene, 2005'teki Katrina Kasırgası'ndan bu yana ABD topraklarını vuran en ölümcül kasırga oldu.
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