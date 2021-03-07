Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de herkese 1400 dolar korona yardımı /07 Mart 2021 00:29

ABD'de herkese 1400 dolar korona yardımı

ABD Başkanı Joe Biden, 1.9 trilyon dolarlık koronavirüs (Kovid-19) yardım paketinin Senato’da kabul edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, “Amerikalılar bin 400 dolarlık yardımı bu ay sonundan itibaren almaya başlayacak” dedi.

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ABD Başkanı Joe Biden, 1.9 trilyon dolarlık Kovid-19 yardım paketinin Senato’da kabul edilmesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

Biden basın toplantısında yaptığı konuşmada, “ABD Kurtarma Planı” olarak adlandırılan yardım paketinin Senato’da onaylanması sonucu Amerikalıların bin 400 dolarlık yardımı bu aydan itibaren almaya başlayacağını söyledi.

Konuşmasında başkanlık görevini devralmasından bu yana sadece 45 gün geçtiğini hatırlatan Biden, “Göreve geldiğimde Amerikalılara yardım yolda demiştim, bugün bu sözü tutmaya yönelik büyük bir adım attık” dedi. Önerdiği yardım paketinin üzerinde değişiklikler yapıldığını da hatırlatan Biden, söz konusu değişikliklere rağmen planın özünün hala aynı olduğunu vurguladı.

Biden, 49 Cumhuriyetçi oyuna karşın 50 Demokrat oyu ile Senato’da kabul edilen yardımın Amerikalıların yüzde 85’inden fazlasına ulaşacağını dile getirerek, “Amerikalıların sesini duyduk” ifadesini kullandı.

Senato’da kabul edilen yardım paketi, Biden tarafından imzalanmadan önce Temsilciler Meclisi’nde kabul edilmek zorunda.
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