Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de hukuk skandalı /06 Mart 2021 19:59

ABD'de hukuk skandalı

ABD'de 25 yıl önce, görevde olmayan bir polis memuru ve bir iş yeri sahibini öldürme suçlamasıyla tutuklanan 3 kişi serbest bırakıldı. Savcıların söz konusu 3 kişiyi aklayacak delilleri kasıtlı olarak sakladığı ortaya çıktı.

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ABD'nin New York eyaletinde 1996'dan bu yana tutuklu bulunan George Bell, Rohan Bolt ve Gary Johnson, mahkeme kararıyla serbest kaldı.

New York kentinin kuzeyinde bulunan bir cezaevinde kalan 3 kişinin, o zamanlar bir polis memuru ve bir iş yerini sahibini öldürmekle suçlandığı belirtildi.

Mahkeme, söz konusu 3 kişi hakkında, suçsuzluklarını ispatlayacak delillerin, o dönem sanıkların avukatlarından savcılar tarafından kasıtlı olarak gizlendiğine, bu nedenle de bu kişilerin suçsuzluğunun bu zamana kadar kanıtlanamadığına hükmetti.
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