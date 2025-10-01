Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de hükümet kapandı, şimdi ne olacak? /01 Ekim 2025 11:05

ABD'de hükümet kapandı, şimdi ne olacak?

Washington’da yaşanan bütçe krizi ABD federal hükümetini kilitledi. Bu gelişme sadece Amerikalı kamu çalışanlarını değil, küresel ticaretin kalbinde yer alan Avrupa ekonomisini de doğrudan etkileyebilir.

SHABER3.COM

Ekonomistler, ABD hükümetinin iki hafta kapalı kalmasının AB GSYH’sinde 4 milyar euroluk kayıp oluşturacağını öngörüyor. Kapanma süresi sekiz haftaya uzarsa, bu etki 16 milyar euroya çıkabilir.

Kapanma birçok federal faaliyeti ya tamamen durduruyor ya da ciddi biçimde aksatıyor. Kredi ve izin işlemleri, ihracat lisansı onayları ve düzenleyici kurumların gözetim faaliyetleri bu süreçte yavaşlıyor. ABD’ye mal gönderen Avrupalı şirketler, gümrüklerde ve limanlarda daha az personelle karşılaşıyor; bu da teslimatlarda gecikmelere, artan lojistik maliyetlere ve kaçırılan sözleşme sürelerine yol açabiliyor.

Belirsizlik, özellikle ABD’ye yüksek oranda bağlı sektörlerde hissediliyor: makine, otomotiv parçaları ve kimyasallar gibi alanlarda faaliyet gösteren Avrupalı şirketler, taleplerin azalması ve borsalardaki dalgalanmalardan etkilenme riskiyle karşı karşıya.

Mesele sadece ticaret değil, finansal piyasalarda da zincirleme etkiler var. ABD tahvillerinde faizler yükseldiğinde, bu eğilim Avrupa’ya da yansıyor. Sonuç olarak, kamu borçlarının finansman maliyetleri artabilir, hisse senedi piyasaları baskılanabilir ve yüksek kredi maliyetleri genel talebi azaltabilir. Bu tablo, özellikle aşırı borçlu şirketler için temerrüt riskini büyütüyor.

Krizin siyasi boyutu da göz ardı edilmiyor. ABD bütçesindeki çıkmaz, Washington’un uluslararası taahhütlerini finanse etme kapasitesini zayıflatabilir. Bu da jeopolitik istikrarsızlık riskini artırarak Avrupa’da yatırımları daha da baskılayabilir.

Neden önemli?

ABD, küresel ekonominin istikrar çıpası olarak görülüyor. Washington’daki siyasi tıkanıklık uzun sürerse, bu sadece Amerikan tüketicisinin değil, Avrupa’daki şirketlerin, yatırımcıların ve hükümetlerin de dengelerini bozabilir. ABD’deki kapanma, Atlantik’in diğer yakasında da reel ekonomiyi ve mali piyasaları doğrudan etkileyen bir sarsıntı yaratıyor.
