ABD'de hükümetin durumu altın ve doların yönünü tayin edecek





ALTIN VE DOLAR ÜZERİNDEKİ ETKİLER





TAHVİL VE HİSSE SENEDİ PİYASALARI





KÜÇÜK ÖLÇEKLİ HİSSELERDE KAR SATIŞLARI YAPILDI





PİYASALARIN YÖNÜ BU GECE BELLİ OLACAK

ABD’de federal hükümetin bu gece yarısı itibarıyla kapanma riski artarken, Demokratlar ve Cumhuriyetçiler bütçe konusunda anlaşmaya bir türlü varamıyor. Siyasi çıkmaz, piyasalarda dalgalanmaya yol açtı. Hisse senetleri ve dolar gerilerken, altının rekor rallisi şimdilik duraksadı.ABD hükümetinin kapanma ihtimali yatırımcıları güvenli liman olarak görülen altına yöneltti.Altın fiyatları pazartesi günü yüzde 2 yükseldi, gece boyunca ise yüzde 1 daha arttı. Avrupa piyasalarında ivme zayıflasa da yıl genelinde yüzde 45’lik artışla 1979’dan bu yana en büyük yıllık kazanca ilerliyor.Günün Trend HaberleriBloomberg'de yer alan habere göre, hükümet kapanması riskinin yanı sıra ticaret gerilimleri, Fed’in faiz indirimleri ve ABD ekonomisine dair şüpheler de altını destekliyor.Dolar ise zayıf seyrediyor. Geçmişteki kapanmalarda da görüldüğü üzere, uzayan hükümet duruşları doların değer kaybını hızlandırabiliyor. Özellikle 2018’de 35 gün süren kapanma dolar üzerinde ciddi baskı yaratmıştı.Tahvil piyasasında yatırımcılar uzun vadeli ABD Hazine kağıtlarına yöneliyor. Citi’nin analizine göre, özellikle 2018’deki uzun kapanmada 10 yıllık tahvil faizleri yarım puana yakın gerilemişti. Bu yıl da tahviller üst üste üçüncü çeyrekte kazanç sağladı.Borsa tarafında ise tablo farklı. Tarihsel veriler, hükümet kapanmalarının S&P 500 üzerinde sınırlı etki yarattığını gösteriyor. 2013’teki 16 günlük kapanmada endeks yüzde 2,3 düşerken, 2018–2019’daki 34 günlük kapanmada yüzde 10’un üzerinde yükseliş kaydedilmişti.ABD borsalarında riskli görülen küçük ölçekli hisseler son dönemde güçlü yükseliş kaydetti. Ancak yatırımcılar bu ralliden elde ettikleri kazançları realize etmeye başladı.Russell 2000 endeksini izleyen en büyük ETF’den bu yıl 5,4 milyar dolar çıkış oldu. Endeks tarihi zirvelere ulaşmasına rağmen yüksek değerleme, yeni bir “balon” endişesini beraberinde getiriyor.ABD’de hükümetin olası kapanma riski finans piyasalarında endişe yaratıyor. Kapanma durumunda kamuya ait verileri yayımlayan kurumların faaliyetleri duracağı için, yatırımcılar ABD ekonomisine dair güncel bilgiye ulaşamayacak. Bu belirsizlik, piyasaları tedirgin eden en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor.Son dönemde altın, gümüş ve diğer değerli madenlerde yaşanan sert yükselişin nedenlerinden biri de bu kapanma ihtimali. Gözler bu gece yarısına çevrilmiş durumda. Alınacak karar sadece doların değil, altın ve gümüş fiyatlarının da yönünü belirleyecek.