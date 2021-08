ABD'de Ida Kasırgası Alarmı

Rüzgar hızının saatte 225 kilometreye ulaştığı kasırga, taşkın ve su baskınlarına neden olması beklendiğinden “aşırı tehlikeli” olarak nitelendirildi ve 5 seviyeli Saffir-Simpson derecelendirme listesinde 4. kategoriye alındı.



Uzmanlar aşırı yağışlarla birlikte gelen fırtınanın Louisiana eyaletinde kıyı bölgelerini bir metreye yakın su altında bırakabileceği uyarısında bulundu.



Yerel yetkililer, birçok bölgenin tahliye edilmesi için çağrı yaptı. Bazı bölgelerde tahliye çağrıları uyarı olarak gelirken, Louisiana’nın en büyük kenti New Orleans’ın bazı noktalarında yetkililer ‘zorunlu tahliye’ emri verdi.



New Orleans Belediye Başkanı LaToya Cantrell, fırtınanın aşırı hızlı bir şekilde ilerlemesi nedeniyle kentin tamamında zorunlu tahliyeyi mümkün kılamayacaklarına vurgu yaparak, “Bölgeden ayrılmayı planlıyorsanız hemen şimdi harekete geçin” dedi. Belediye Başkanı, evlerinde mahsur kalanların kurtarılmayı beklememesini, ancak fırtına etkisini yitirdikten sonra yardım ve kurtarma görevlilerinin sevk edileceğini söyledi.



Yetkililerin de çağrısıyla beraber bölgeden ayrılmak için binlerce kişinin yola çıkmasının ardından otoyollarda uzun trafik kuyrukları oluştu.



Louisiana’dan Alabama’ya kadar uzanan bölgede Ida Kasırgası nedeniyle elektrik kesintileri olabileceği bildirildi. İlgili kurumlar, olası kesintilere karşı takviye ekipler görevlendirdi.



Louisiana Valisi John Bel Edwards da Corona virüsü pandemisinde dördüncü dalganın yaşandığı eyalette yaşayanlara hızlı bir şekilde harekete geçerek, yer değiştirmeleri gerekiyorsa bir an önce bunu yapmaları çağrısında bulundu.



Vali Edwards eyalette ‘acil durum’ ilan etti, ABD Başkanı Joe Biden da Edwards’ın talebiyle, kasırga karaya ulaşmadan federal düzeyde ‘acil durum’ alarmı verdi. Federal acil durum kararı, eyaletlere zaman kaybetmeden federal yardım ve ödeneklerin sağlanmasının yolunu açıyor.



Yeni petrol sıkıntısı baş gösterebilir



Bölgedeki enerji tesisleri akaryakıt üretimini yüzde 60 oranında düşürdü. Bu da önümüzdeki gün ve haftalarda ABD’nin doğu yakasında yeni benzin ve akaryakıt sıkıntısı anlamına geliyor. ABD'nin güney eyaletlerindeki petrol rafinerileri ve dağıtım şebekeleri, ülkenin doğu bölgesindeki en önemli akaryakıt tedarikçisi durumunda.



Ida Kasırgası, Atlas Okyanusu’ndaki kasırga sezonunda bu yılın dördüncü kasırgası. Pazar günü yerel saatle öğleden sonra karaya ulaşması beklenen Ida’nın bir önceki Laura Kasırgası’ndan daha fazla hasara yol açacağı tahmin ediliyor.



Bölgeyi 2005 yılında vuran Katrina Kasırgası’nda 1,800’den fazla can kaybı olmuştu. Deniz seviyesinin altındaki New Orleans kentini tutan bentler yıkılmış ve çukur şeklindeki kent, deniz suyuyla dolmuştu.



Louisiana eyaletinde Corona vakalarının artış göstermesi yüzünden hastanelerin tam kapasite çalıştığı bildiriliyor.