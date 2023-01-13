Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de iki buçuk yıl sonra bir ilk /13 Ocak 2023 09:02

ABD'de iki buçuk yıl sonra bir ilk

Amerika'da tüketici fiyatları 2 buçuk yıldan uzun bir sürenin ardından ilk kez beklenmedik şekilde Aralık ayında geriledi. Benzin ve diğer ürünlerin fiyatlarının düşük kaydedilmesi, enflasyonun düşmesinde etkili oldu. Bu durum, Amerika'da enflasyonun artık gerileme eğilimine girdiğinin bir habercisi olarak algılanıyor.

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ABD Çalışma Bakanlığı'nın bugün açıkladığı verilere göre tüketici fiyatları, Kasım ayında binde 1 oranında artış gösterdikten sonra Aralık'ta binde 1 oranında düştü. Böylece enflasyon ilk kez ekonominin COVID-19 enfeksiyonlarının ilk dalgasıyla başa çıkmaya çalıştığı 2020 yılı Mayıs ayından bu yana düştü.

Reuters'ın anketine katılan ekonomistler, tüketici fiyatları endeksinin sabit kalacağı tahmininde bulunmuştu.

Aralık ayına kadarki 12 aylık dilimde enflasyon yüzde 6,5 oranında arttı. Bu, enflasyonda 2021 yılı Ekim ayından bu yana kaydedilen en düşük artış oldu. Kasım ayı verilerine göreyse enflasyon yüzde 7,1 oranına yükselmişti. Yıllık enflasyon oranı Haziran ayında yüzde 9,1 ile zirve noktaya ulaşmış ve bu oran, 1981 yılı Kasım ayından bu yana kaydedilen en yüksek enflasyon oranı olmuştu. Ancak Amerika'da enflasyon hala ABD Merkez Bankası'nın (FED) hedef oranı olan yüzde 2'nin üzerinde seyrediyor.

FED'in 1980'li yıllardan bu yana başlattığı en sıkı para politikası döngüsünün talebi düşürmesi ve tedarik zincirlerindeki tıkanıklıkların giderilmesiyle birlikte Amerika'da fiyat baskıları da hafiflemeye başladı.

ABD Enerji Veri Dairesi'ne göre benzin fiyatları Aralık ayında yüzde 12,5 oranında düştü.
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