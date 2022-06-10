Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de iki günde iki askeri helikopter düştü /10 Haziran 2022 22:26

ABD'de iki günde iki askeri helikopter düştü

ABD'de iki gün arka arkaya yaşanan kazalarda iki askeri helikopterin düştüğü kaydedildi. Söz konusu iki olayın da Kaliforniya eyaletinde yaşandığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD ordusu, Kaliforniya eyaletinde son iki gün içinde ikinci askeri helikopterin düştüğünü bildirdi.

8 Haziran Çarşamba günü, ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir V-22 Osprey askeri nakliye helikopterinin düştüğü, helikopterde bulunan 5 mürettebatın tümünün hayatını kaybettiği bildirilmişti. Basında çıkan haberlere göre, uçak nükleer malzeme taşıyordu.

9 Haziran Perşembe günü, El Centro Donanma Hava Üssü tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait bir helikopterin düştüğü, 4 mürettebattan 3’nün kazadan yara almadan kurtulduğu, yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

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