ABD'de iki günde iki askeri helikopter düştü

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD ordusu, Kaliforniya eyaletinde son iki gün içinde ikinci askeri helikopterin düştüğünü bildirdi. ABD ordusu, Kaliforniya eyaletinde son iki gün içinde ikinci askeri helikopterin düştüğünü bildirdi.





8 Haziran Çarşamba günü, ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir V-22 Osprey askeri nakliye helikopterinin düştüğü, helikopterde bulunan 5 mürettebatın tümünün hayatını kaybettiği bildirilmişti. Basında çıkan haberlere göre, uçak nükleer malzeme taşıyordu.





9 Haziran Perşembe günü, El Centro Donanma Hava Üssü tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait bir helikopterin düştüğü, 4 mürettebattan 3’nün kazadan yara almadan kurtulduğu, yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.



