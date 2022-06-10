ABD'de iki günde iki askeri helikopter düştü

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD ordusu, Kaliforniya eyaletinde son iki gün içinde ikinci askeri helikopterin düştüğünü bildirdi.
8 Haziran Çarşamba günü, ABD Deniz Piyadeleri Komutanlığı’ndan yapılan açıklamada, bir V-22 Osprey askeri nakliye helikopterinin düştüğü, helikopterde bulunan 5 mürettebatın tümünün hayatını kaybettiği bildirilmişti. Basında çıkan haberlere göre, uçak nükleer malzeme taşıyordu.
9 Haziran Perşembe günü, El Centro Donanma Hava Üssü tarafından yapılan açıklamada, ABD ordusuna ait bir helikopterin düştüğü, 4 mürettebattan 3’nün kazadan yara almadan kurtulduğu, yaralanan 1 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi.