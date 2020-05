ABD'de ikinci dalga sinyali

ABD’de Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 1203 artarak 82 bin 10’a yükseldi. Ülkede bir önceki gün toplam can kaybı 751 olarak duyurulmuş, hatta ABD Başkanı Donald Trump “Sayılar bugün çok daha iyi görünüyor, ülkenin her yerinde düşmüş durumda. Büyük gelişme kaydedildi” ifadelerini kullanmıştı. Ancak ölü sayısı yeniden tırmanışa geçerek bugün 1203’e çıktı.







Güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, ABD’de son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı da 19 bin 30. Bu veriyle, toplam vaka sayısı 1 milyon 388 bin 137’ye yükseldi. Ülke genelinde şimdiye kadar 262 bin 321 kişinin iyileştiği de belirtildi.





New York eyaleti, ABD’de salgının en fazla vurduğu yer olmayı sürdürüyor. Eyalette şimdiye dek 347 bin 151 kişi salgından etkilendi, 27 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti. New York’u 141 bin 137 vakayla New Jersey ve 79 bin 7 vakayla Illinois takip ediyor.





ABD’den sonra salgından en fazla etkilenen ülkeleri sırasıyla 269 binden fazla vakayla İspanya ve 232 bini aşan vaka sayısıyla Rusya izliyor.