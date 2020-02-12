Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de ilginç anket sonucu /12 Şubat 2020 00:54

ABD'de ilginç anket sonucu

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinden ilginç bir gelişme yaşandı. Yapılan bir ankette bazı Demokrat Parti seçmenlerinin Trump'ın yeniden başkan seçilmesindense dünyaya meteor çarpmasını yeğlediklerini belirttiği ifade edildi.

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ABD'nin New Hampshire eyaletinde yapılan bir ankete göre, eyaletteki Demokrat Parti seçmenlerinin yaklaşık üçte ikisi, Donald Trump'ın ABD Başkanlığı'na yeniden seçilmesi yerine, insanlığı yok edebilecek bir meteorun dünyaya çarpmasını tercih edeceklerini söyledi.

ABD'de 2020 başkanlık yarışında ön seçimler devam ediyor. Ön başkanlık seçimlerinin bugün gerçekleştirileceği New Hampshire'da Massachusetts-Lowell Üniversitesi'nin yaptığı bir anket, Demokrat Partili seçmenin Trump konusundaki yaklaşımını gözler önüne serdi. 

Ankete göre, New Hampshire'daki Demokrat Parti seçmenlerinin yüzde 62'si Trump'ın ikinci kez ABD Başkanı olarak seçilmesindense insanlığın sonunun gelmesini tercih ediyor. 400 Demokrat Parti seçmeninin katıldığı ankette, katılımcıların yüzde 69'u Trump'ın yeniden seçilmesine karşı büyük bir meteorun dünyaya çarpmasını tercih edeceklerini söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, katılımcıların yüzde 38'i ise, Trump'ın seçildiğini görmektense kendilerinin ve tüm insanlığın ölümünü yeğledikleri yanıtını verdi.

"Anketin amacı, Demokratların ne kadar kızgın olduğunu anlamak"

Anketi gerçekleştiren ekibin lideri Prof. Joshua J. Dyck, anketin 'Demokratların ne kadar kızgın olduğunu' anlamakta yardımcı olacağını belirtirken, katılımcılara 'büyük bir meteorun çarpması'nın sorulmasının nedeninin, 'partizan öfkenin' ve ABD seçmenleri arasındaki kutuplaşmanın büyüklüğünü ölçmek olduğunu söyledi. 

Kendilerini 'muhafazakar ideolojiye sahip olmakla' tanımlayan yüzde 72'lik orandaki seçmen ise Trump'ın yeniden seçilmesini istediklerini ifade etti. 'Ilımlılar'da Trump'ın yeniden seçilmesinden yana olduğunu dile getirenlerin oranı ise yüzde 31.
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