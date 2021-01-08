ABD'de ilginç araştırma: Okulların kapanması yaşam yılı kaybına yol açtı

ABD’de yapılan bir halk sağlığı araştırmasında okulların kapalı kalmasının, açık kalmasına oranla çok daha fazla yaşam yılı kaybına yol açtığı söyleniyor.





Geçtiğimiz Kasım ayında yayımlanan çalışmada ABD’deki Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nden alınan 2020 verileri de dahil olmak üzere, kamuya açık veri kaynakları kullanılmış, okulların kapanması ile azalan eğitimsel kazanım arasındaki ilişki ve azalan eğitim kazanımı ile yaşam beklentisi arasındaki ilişki tahmini yapılmaya çalışılmış.





Düşük gelirli kesimler daha çok etkileniyor

Çalışma uzaktan eğitimin çocuklar için yetersiz olduğu kabulü ile yapılmış. Öğrencilerin önemli bir bölümünün uzaktan eğitimden faydalanamadığı evde bakıcı veya ebeveyn eşliğinde eğitim hedeflerine ulaşılamayacağı belirtilmiş. Çocukların okula devamında büyük sorunlara yol açabileceği en çok düşük gelirli kesimlerin bundan etkileneceği vurgulanmış.





Çalışmada iki senaryo üzerinde istatiksel analiz yapılmış. Birinci senaryoda okulların kapalı kaldığı ocak ve haziran arasındaki dönemde elde edilen veriler derlenmiş. İkinci Senaryoda ise okulların açık kalması halinde olabilecekler öngörülmüş.





Önceden okulların kapalı kalmasının oluşturduğu maliyetlerin ekonometrik analizi üzerinden hareket edilerek ilk senaryonun sonuçları hesaplanmış. İkinci senaryoda ise okulların açık kalması halinde gerçekleşebilecek ölümlerin tahmini analizi yapılmış. Bu arada ikinci senaryo okullarda herhangi bir sağlık önlemi alınmadığı koşullar üzerinden canlandırılmış.





Gelecekte kaybolacağı tahmin edilen eğitim yıllarının oluşturduğu yaşam yılı maliyeti okulların kapalı olduğu birinci senaryoda, okulların açık kalması halinde gerçekleşebilecek tahmini ölümlerin yaşam yılı maliyeti ikinci senaryoda hesaplanmış.