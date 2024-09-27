ABD'de ilginç buluşma: Zelenski, kendini ağır sözlerle eleştiren Trump'la görüşecek

ABD'deki temaslarını sürdüren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, dün Beyaz Saray'da bir araya geldiği ABD Başkanı Joe Biden ve Demokratların başkan adayı olan yardımcısı Kamala Harris'e "zafer planı" olarak adlandırılan önerilerini sundu.







Planında Batı'dan daha fazla destek isteyen Zelenski'ye mühimmat ve hava savunma sistemlerini kapsayan 8 milyar dolar hacminde yeni bir yardım paketi sözü veren Biden, 12 Ekim'de de Almanya'da uluslararası bir Ukrayna konferansı düzenlenmesi çağrısı yaptı. Biden'ın da 5 Kasım'daki başkanlık seçimleri öncesi belki de katılacağı bu son konferansa Ukrayna'yı destekleyen 50 kadar ülkenin hükümet ve devlet başkanının gelmesi bekleniyor.





DW Türkçe'nin haberine göre Kasım ayındaki seçimlerden sonra ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin bu şekilde devam edip etmeyeceği belirsiz. Cumhuriyetçiler, Ukrayna'ya yapılan bu yardımlara karşı çıkıyor. Zelenski de seçimi Demokratların kaybetmesi durumunda ABD'nin askeri desteğinin devam etmesini sağlamak için bugün de Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'la New York'ta görüşecek.





Trump: Herhangi bir plan şimdiki durumdan daha iyi



Ukrayna'ya yapılan yardımları eleştiren ve Zelenski'yi de Rusya ile anlaşma yapmayı istememekle suçlayan Trump, kısa bir süre önce Kuzey Carolina eyaletindeki seçim etkinliğinde Zelenski'yi aşağılayan ifadeler de kullanmıştı. "Anlaşmaya yanaşmayan bir adama milyarlarca dolar vermeye devam ediyoruz" diyen Trump, savaşı bitirmek için yapılacak herhangi anlaşmanın şimdiki durumdan daha iyi olacağını savunmuştu,





Cumhuriyetçiler, Zelenski'nin Pennsylvania eyaletinde mühimmat üretilen bir silah fabrikasını ziyaretinden de rahatsız. Cumhuriyetçilerin sözcüsü Mike Johnson, ziyareti organize eden büyükelçinin ABD'ye geri çekilmesini talep ederek bunun seçimleri etkileme çabası olduğunu söyledi.





Harris: Cumhuriyetçilerin önerileri Putin'in önerileri

Demokratların başkan adayı Kamala Harris ise olası bir seçim yenilgisinin Ukrayna açısından sonuçları konusunda uyarılarda bulundu. Harris, Trump'ın açıklamalarına atfen savaşın akıbetine ilişkin Ukrayna'nın dahil olmadığı bir karar verilmemesi gerektiğini ve bunu ABD'de isteyen bazı kişiler olduğunu söyledi.





Harris, onların planının Ukrayna'yı topraklarının büyük bir kısmından vazgeçirmeye ve başka ülkeler adına güvenliğinden feragat etmeye zorlamak olduğunu savundu. Bunların Putin'in önerileri olduğunu söyleyen Harris, "Bunlar tehlikeli teslimiyet önerileridir" dedi.