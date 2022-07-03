Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de ilginç dava: Vegan beslediği bebeği ölen anne cinayetten suçlu bulundu /03 Temmuz 2022 13:28

ABD'de ilginç dava: Vegan beslediği bebeği ölen anne cinayetten suçlu bulundu

ABD’de vegan beslenen bir anne 18 aylık bebeğine de vegan beslenme uyguladı. Bebek ‘sağlıklı beslenemediği’ için öldü. Yaklaşık 3 yıl süren yargılama sonunda anne, birinci derece cinayetten suçlu bulundu.

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Irish Central’da yer alan habere göre, ABD’nin Florida eyaletinde yaşayan Shelia O’Leary, kendi gibi vegan beslenmesini istediği 18 aylık bebeğini yalnızca sebze ve meyvelerden oluşan kısıtlayıcı bir diyetle besledi. Bebek, 2019 yılında hayatını kaybetti.
 
Bebeğin ölümü sonrası yargılanan O’Leary, birinci derece cinayet, ağırlaştırılmış çocuk istismarı, ağırlaştırılmış cinayet, çocuk istimarı ve iki çocuk ihmâli olmak üzere altı suçtan suçlu bulundu. Aynı suçlardan yargılanan tutuklu baba Ryan O’Leary’nin davası sürüyor.

18 aylık bebek Ezra’nın yeterli beslenmediği ve ‘açlıktan öldüğü’ belirtildi. Mahkemede, bebeğin hayatını kaybettiğinde 7 aylık bir bebeğin olması gereken kiloda olduğu da aktarıldı.

Veganlık nedir?
Veganlık, beslenme ihtiyacını hayvansal gıdalardan sağlamama olarak biliniyor. Vegan yaşam tarzına göre hayvandan gelen et ve süt ile birlikte, yine hayvansal yağlarla üretimi gerçekleştirilen ürünlerin kullanımı doğru değil. Veganizm, et ve süt ürünleriyle birlikte hayvan kaynaklı yumurta, bal, deri, süet, yün ve ipek gibi ürünleri de reddediyor. Veganlar sadece sebze, bakliyat gibi ürünler tüketiyor.
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