Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de ilginç tartışma: Trump başkanlığı Elon Musk'a mı devretti? /23 Aralık 2024 10:51

ABD'de ilginç tartışma: Trump başkanlığı Elon Musk'a mı devretti?

Donald Trump'ın bakanlık görevini verdiği Elon Musk’a "başkanlığı devrettiğine" ilişkin iddialar ABD'de ortalığı karıştırdı. Seçim döneminde en büyük destekçisi olan Musk hakkındaki iddialara Trump'tan ilk yanıt geldi.

SHABER3.COM

İkinci kez ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'na liderlik etmesi için görevlendirdiği Elon Musk’a başkanlığı devrettiği iddia edildi.

ABD'nin Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, o iddialara yanıt verdi.

DONALD TRUMP BAŞKANLIĞI ELON MUSK'A MI DEVRETTİ?
Halktv'de yer alan habere göre ABD'de bütçe tasarısına ilk eleştiri Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'na eş direktör seçilen Musk'tan gelmiş, bunun üzerine Musk'ın etkisinin arttığına dair iddialar ortaya atılmıştı.

Başkan Donald Trıump, Musk'ın etkisinin arttığına ilişkin iddiaların siyasi rakiplerinin ortaya attığı bir "uydurma" olduğunu savundu.

TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Başkanlığı Musk'a devrettiği iddialarını yalanlayan Trump, Musk'ın ABD'de doğmadığını bu nedenle başkanlık yapmaya uygun olmadığını söyledi.

Donald Trump seçimden önce Elon Musk’ı "bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü" duyurmuştu. Elon Musk ise sahibi olduğu X üzerinden "göreve hazırım" sözleriyle bakanlığın adının yazdığı kürsüden fotoğraf paylaşımı yapmıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de ilginç tartışma: Trump başkanlığı Elon Musk'a... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:43:52