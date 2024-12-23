ABD'de ilginç tartışma: Trump başkanlığı Elon Musk'a mı devretti?

İkinci kez ABD Başkanı seçilen Donald Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'na liderlik etmesi için görevlendirdiği Elon Musk’a başkanlığı devrettiği iddia edildi.





ABD'nin Arizona eyaletinin başkenti Phoenix'te düzenlenen etkinlikte konuşan Trump, o iddialara yanıt verdi.





DONALD TRUMP BAŞKANLIĞI ELON MUSK'A MI DEVRETTİ?

Halktv'de yer alan habere göre ABD'de bütçe tasarısına ilk eleştiri Trump'ın Hükümet Verimliliği Departmanı'na eş direktör seçilen Musk'tan gelmiş, bunun üzerine Musk'ın etkisinin arttığına dair iddialar ortaya atılmıştı.





Başkan Donald Trıump, Musk'ın etkisinin arttığına ilişkin iddiaların siyasi rakiplerinin ortaya attığı bir "uydurma" olduğunu savundu.





TRUMP'TAN İLK AÇIKLAMA GELDİ

Başkanlığı Musk'a devrettiği iddialarını yalanlayan Trump, Musk'ın ABD'de doğmadığını bu nedenle başkanlık yapmaya uygun olmadığını söyledi.





Donald Trump seçimden önce Elon Musk’ı "bakan veya danışman olarak atamayı düşündüğünü" duyurmuştu. Elon Musk ise sahibi olduğu X üzerinden "göreve hazırım" sözleriyle bakanlığın adının yazdığı kürsüden fotoğraf paylaşımı yapmıştı.