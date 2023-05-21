ABD'de ilk gün 20 bine yakın oy kullanıldı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurtdışında kurulan sandıklarda oylama sürüyor. 28 Mayıs'taki seçim için Amerika Birleşik Devletleri'nde dün başlayan oylamada 20 bine yakın oy kullanıldı.







Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'deki oy sayısına dair rakam verdi. Özcan, ilk gün 19 bin 690 oy kullanıldığını ve oylamanın 4 gün daha süreceğini hatırlattı. Özcan'ın aktardığı bilgilere göre kentlerde kullanılan oy sayıları şöyle: New York 8 bin 368, Boston 1.454, Miami 1.419, DC 2 bin 260, Houston 1.716 Houston, Şikago 1.844, Los Angeles 2 bin 629.





Özcan "İlk gün ABD’de katılım çok çok iyiydi. Dün 19,690 oy kullanıldı. Oy kullanmak için 4 gün daha var. Hatırlarsanız ilk turda yaklaşık 51,640 geçerli oy kullanılmıştı. Bu rakamı mutlaka aşacağız. Desteklerinizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.

