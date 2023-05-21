Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de ilk gün 20 bine yakın oy kullanıldı /21 Mayıs 2023 09:40

ABD'de ilk gün 20 bine yakın oy kullanıldı

Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan, 28 Mayıs'taki cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için ABD'de ilk gün 19 bin 690 oy kullanıldığını duyurdu.

SHABER3.COM

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için yurtdışında kurulan sandıklarda oylama sürüyor. 28 Mayıs'taki seçim için Amerika Birleşik Devletleri'nde dün başlayan oylamada 20 bine yakın oy kullanıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi ABD Temsilcisi Yurter Özcan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD'deki oy sayısına dair rakam verdi. Özcan, ilk gün 19 bin 690 oy kullanıldığını ve oylamanın 4 gün daha süreceğini hatırlattı. Özcan'ın aktardığı bilgilere göre kentlerde kullanılan oy sayıları şöyle: New York 8 bin 368, Boston 1.454, Miami 1.419, DC 2 bin 260, Houston 1.716 Houston, Şikago 1.844, Los Angeles 2 bin 629. 

Özcan "İlk gün ABD’de katılım çok çok iyiydi. Dün 19,690 oy kullanıldı. Oy kullanmak için 4 gün daha var. Hatırlarsanız ilk turda yaklaşık 51,640 geçerli oy kullanılmıştı. Bu rakamı mutlaka aşacağız. Desteklerinizi bekliyorum" ifadelerini kullandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de ilk gün 20 bine yakın oy kullanıldı Sonraki Haber >>

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

Korkunç skandal: IŞID'lilere ‘yeşil pasaport’

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

AKP'li vekil adayından akla ziyan asgari ücret hesabı

Texas milletvekili De La Cruz: "Türkiye'deki insan hakkı ihlalleri artık göz ardı edilemez"

Texas milletvekili De La Cruz:

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

AKP seçim arabasından ekmek dağıttı, izdiham oluştu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

İşte İYİ Parti'nin yeni videosu: İşte vasatlığın 21 tonu

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

Adıyaman'daki çadır kent yaşanılmaz hale geldi!

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

İşkenceyle öldürülen Gökhan öğretmenin dramı Halk TV'de anlatıldı

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

Bahçeli fena çuvalladı: ‘MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti’(!)

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

CHP logolu sahte 'Apo' broşürünü AKP gençlik kolları yöneticileri bastırmış

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar

Kılıçdaroğlu: Siz kimsiniz arkadaş, insan bir ayna karşısına geçer, çapına bakar
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:34:09