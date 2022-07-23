Samanyolu Haber /Gündem / ABD'de ilk kez çocuklarda maymun çiçeği virüsü görüldü /23 Temmuz 2022 19:29

ABD'de ilk kez çocuklarda maymun çiçeği virüsü görüldü

ABD'de ilk kez çocuklarda maymun çiçeği virüsüne rastlandı. ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, virüse yakalanan çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirtildi.

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Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken ABD'de ilk kez çocuklarda bu virüse rastlandı.

ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, vakalardan birinin California'da diğerinin de Washington'da olduğu bildirildi.

Çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirten yetkililer, çocukların nasıl enfekte olduğunun araştırıldığını söyledi.

ABD'de maymun çiçeği virüsü şu ana kadar en az 8'i kadın 2 bin 800'den fazla kişide görüldü.

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.
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