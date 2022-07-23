ABD'de ilk kez çocuklarda maymun çiçeği virüsü görüldü

Maymun çiçeği virüsü dünya genelinde yayılmaya devam ederken ABD'de ilk kez çocuklarda bu virüse rastlandı.





ABD Hastalığı Önleme ve Kontrol Merkezi'nden yapılan açıklamada, vakalardan birinin California'da diğerinin de Washington'da olduğu bildirildi.





Çocukların sağlık durumun iyi olduğunu belirten yetkililer, çocukların nasıl enfekte olduğunun araştırıldığını söyledi.





ABD'de maymun çiçeği virüsü şu ana kadar en az 8'i kadın 2 bin 800'den fazla kişide görüldü.



