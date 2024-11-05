ABD'de ilk sandık açıldı: İşte ilginç sonuç!

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçimi, ülkede gelecek dört yıl kimin başkan olacağını belirleyecek.





2024 seçimlerinin ilk sonuçları, onlarca yıllık bir gelenekle küçük ve uzak bir New Hampshire kasabası olan Dixville Notch'tan geldi.





Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris küçük kasabanın 6 oyunu paylaştı.





Yetkililer tarafından okunan son sayıma göre, sandıktan Trump'a 3, Harris'e de 3 oy çıktı.





New Hampshire'ın North Country bölgesinde yer alan ve ücra bir kasaba olan Dixville Notch'un altı vatandaşı, oylarını gece yarısı kullandı.





4 YIL ÖNCE BİDEN, KASABADAN BİRİNCİ ÇIKMIŞTI

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Dixville Notch kasabasında gece yarısı oy verme geleneği 1960 yılında başladı. Dört yıl önce, Joe Biden, ABD-Kanada sınırına yakın bu küçük kasabada kullanılan beş oyun tamamını alarak Trump'a karşı zafer kazanmıştı.





Ocak ayında New Hampshire'da yapılan ilk başkanlık ön seçiminde 6 oy alan ilçedeki tüm seçmenler, Dixville bölgesindeki Tillotson House'da toplandı ve herkes oyunu kullanana kadar oy verme işlemi devam etti.





Dixville Notch, Seçim Günü gece yarısı oy verme işlemiyle ulusal çapta dikkat çeken tek New Hampshire kasabası değil.





Eyaletin White Mountains bölgesindeki Harts Location, 1948 yılında gece yarısı oy verme işlemine başlamıştır. New Hampshire'ın North Country bölgesindeki Dixville Notch yakınlarında bulunan Millfield'da da gece yarısı oy verme işlemi gerçekleştirilmiştir.





Ancak, 2024 genel seçimlerinde Dixville Notch, gece yarısı oylaması yapan tek yerdi.





Her 4 yılda bir eyaletin başkanlık önseçimleri ve genel seçimler sırasında ülkenin ve dünyanın dört bir yanından muhabirler ve medya kuruluşları, gece yarısı oylamasını haber yapmak için Dixville Notch'a akın ediyor.





Uzun zamandır kasabanın seçim görevlisi olan Tom Tillotson, “Her dört yılda bir 15 dakikalık şöhretimiz oluyor” ifadelerini kullandı.