Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de ilk sürü bağışıklığı konseri: Bütün uyarılara rağmen... /25 Haziran 2020 09:55

ABD'de ilk sürü bağışıklığı konseri: Bütün uyarılara rağmen...

Covid-19 salgınının merkez üssü olmayı sürdüren Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) müzik festivali organizatörleri, sağlık uzmanlarına meydan okumaya hazırlanıyor. Dünyanın ilk "sürü bağışıklığı festivali" temmuz ayında düzenlenecek.

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde yapılacak festivalde Static-X, Nonpoint, Dope gibi rock müziği grupları sahne alacak. 16 Temmuz'da başlaması planlanan festival 3 gün sürecek.

Etkinlik hakkında sosyal medya üzerinden paylaşım yapan organizatörler, "İnsanlar olarak başka insanlarla etkileşim kurmaya ihtiyacımız var" açıklamasında bulundu.

Wisconsin eyaleti valisi, vatandaşların evde kalmaları için sokağa çıkma kısıtlamalarını uzatmak istemiş ancak bu karar Yüksek Mahkeme tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine Vali Tony Evers, eyaletin "Vahşi Batı"ya döndüğü yorumunu yapmıştı.

Sürü bağışıklığı nedir?

Covid-19 salgınının İngiltere'ye yayıldığı ilk günlerde Başbakan Boris Johnson hükümetinin denediği fakat başarısızlıkla sonuçlanan strateji bir bölgede halkın büyük bir kısmının belli bir hastalığa yakalanarak, toplu olarak bağışıklık kazanması anlamına geliyor.

Londra yönetimi vaka ve ölüm sayısının hızla artması ve sert tepkiler üzerine bu politikadan vazgeçmişti.
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