Samanyolu Haber /Ekonomi / ABD'de işsizlik maaşı başvuruları son 1,5 ayda 30 milyonu buldu /30 Nisan 2020 23:47

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları son 1,5 ayda 30 milyonu buldu

Koronavirüs'ün olumsuz etkilerini yaşamaya devam eden ABD'de son 1,5 aylık süre içerisinde işsizlik maaşına başvuran kişi sayısının 30 milyona geldiği ifade edildi.

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ABD'de son bir haftada 3,8 milyon kişi daha işsizlik maaşı başvurusunda bulundu. Böylece yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını süresince ABD'de işsizlik başvurusunda bulunanların sayısı 30 milyona ulaştı.

T24'te yer alan habere göre ABD'de Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında çalışamayan binlerce işletmenin personel çıkarma sayılarında geçen hafta düşüş yaşansa da gelecek haftalarda da milyonlarca başvuru olabileceği ifade edildi.

İşsizlik sayılarındaki ciddi artış, siyaset arenasındaki "ABD ne zaman iş başı yapmalı?" tartışmalarını şiddetlendirdi. ABD'de birçok eyalette işletmeler kademeli olarak açılırken, ABD Başkanı Donald Trump da sanayicilerle bir araya gelerek normalleşme mesajı verdi.

Koronavirüs önlemleri kapsamında getirilen sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle geçen haftalarda ABD nüfusunun yüzde 95'i "evde kal emri" altında yaşıyordu. Salgın sebebiyle geçici süreyle kapanan birçok işletme işçi çıkartırken ABD ekonomisi durma noktasına geldi.

Ayrıca ABD ekonomisi, pandeminin olumsuz etkileriyle 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,8 daraldı. Beklenti, ekonominin yüzde 3,5 daralmasıydı. Açıklanan yüzde 4,8'lik daralma, 2008'den bu yana en sert küçülme verisi olarak kayıtlara geçti.

Uluslararası Para Fonu (IMF), salgınının etkisinde küresel ekonominin 2020'de yüzde 3 küçüleceğini tahmin etmiş, ABD ekonomisinin 2020'de yüzde 5,9 küçüleceğini öngörmüştü.

Öte yandan Koronavirüs'ün etkilerini azaltmak için geçtiğimiz ay iki kez ve toplamda 150 baz puan indirim yapan ABD Merkez Bankası (Fed), bu ay faizlerde bir değişiklik yapmadı ve politika faizini yüzde 0 ile yüzde 0,25 aralığında sabit bıraktı.
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