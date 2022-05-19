Samanyolu Haber /Dünya / İşsizlik maaşı başvuruları tavan yaptı /19 Mayıs 2022 22:48

İşsizlik maaşı başvuruları tavan yaptı

Ekonomik dar boğaz nedeniyle ABD'de artan işsizlik başvuru rakamlarının son 16 haftanın en yüksek seviyesine ulaştığı aktarıldı.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mayıs ile biten haftada 218 bine çıkarak 16 haftanın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 21 bin kişi artarak 218 bine yükseldi.

Piyasa beklentilerini geride bırakan ve 22 Ocak ile biten haftadan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye çıkan işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 200 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 203 binden 197 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 8 bin 250 artarak 199 bin 500 oldu.

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