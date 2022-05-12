Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de işsizlik maaşı başvurularıyla ilgili bir ilk yaşandı /12 Mayıs 2022 23:08

ABD'de işsizlik maaşı başvurularıyla ilgili bir ilk yaşandı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısının, 7 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 1000 kişi artarak 203 bine yükseldiği belirtildi.

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Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 7 Mayıs ile biten haftada 203 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 7 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 1000 kişi artarak 203 bine yükseldi.
Piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösteren işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 195 bin seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 200 binden 202 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 4 bin 250 artarak 192 bin 750 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 44 bin kişi azalarak 1 milyon 343 bin seviyesine geriledi.


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