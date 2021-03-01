Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Johnson & Johnson aşısı için '18 yaş üzeri' tavsiyesi /01 Mart 2021 00:37

ABD'de Johnson & Johnson aşısı için '18 yaş üzeri' tavsiyesi

Johnson & Johnson uzmanları tarafından geliştirilen ve ABD'de acil kullanım onayı alan aşı için ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) de aşının 18 yaş üstü kişilerde kullanılması yönünde tavsiye verdiği belirtildi.

ABD'de Johnson & Johnson aşısı için '18 yaş üzeri' tavsiyesi

ABD’de Gıda ve İlaç Dairesi'nin (FDA) ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Danışma Paneli, Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 18 yaş üstü kişilerde kullanılması yönünde tavsiye verdi.

ABD’de Pfizer-BioNTech ve Moderna'nın aşılarının ardından Covid-19’a karşı geliştirilen 3’üncü aşı da onay almış, ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), Amerikan Johnson & Johnson firması tarafından geliştirilen aşının acil kullanımına onay vermişti. FDA’nın ardından Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) Danışma Paneli, Johnson & Johnson tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının 18 yaş ve üstü kişiler için kullanılmasını tavsiye etti.

Johnson & Johnson, ABD’de onaylanan ilk tek dozluk Covid-19 aşı olurken, aşının orta ve ileri dereceli hastalarda genel etkinlik oranı yüzde 66 olarak açıklanmıştı.
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