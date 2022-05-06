Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de Johnson & Johnson'ın korona aşısına sınırlama /06 Mayıs 2022 10:14

ABD'de Johnson & Johnson'ın korona aşısına sınırlama

Johnson & Johnson’ın aşısının sınırlandırılmasına gerekçe olarak aşıdan sonra hastalarda ortaya çıkan TTS adı verilen nadir ve tehlikeli bir pıhtılaşma durumu riski gösterildi.

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ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), yerli ilaç firması Johnson & Johnson’ın (J&J) geliştirdiği koronavirüs (Covid-19) aşısının acil kullanım yetkisine sınırlama getirdi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, şu ana kadar ülkede 18,7 milyon kişiye J&J Covid-19 aşısı uygulanmış bulunuyor.

FDA’dan yapılan açıklamada, J&J aşısının kullanımının, diğer aşıların uygun veya erişilebilir olmadığı 18 yaş ve üstü kişiler ile sadece J&J'yi tercih edenlerle sınırlandığı duyuruldu.

Söz konusu sınırlamayla ilgili değişikliğe gerekçe olarak da J&J’nin Covid-19 aşısından sonra hastalarda ortaya çıkan trombositopeni sendromlu tromboz (TTS) adı verilen nadir ve tehlikeli bir pıhtılaşma durumu riski gösterildi.

FDA'nın açıklamasında, “J&J’nin Covid-19 aşısının ABD’deki ve küresel topluluktaki mevcut pandemi müdahalesinde hala bir rolü olduğunu kabul ediyoruz. Ancak bugünkü kararımız, güvenlik gözetim sistemlerimizin sağlamlığı ile bilim ve verilerin eylemlerimizi yönlendirdiğinin göstergesidir" ifadesi paylaşıldı.

J&J’nin Covid-19 aşısına getirilen yetki sınırlamasının firmanın destekleyici aşılarını da kapsadığı kaydedildi.

BAZI HASTALARDA PIHTILAŞMAYA NEDEN OLDUĞU RAPOR EDİLMİŞTİ

Tek doz olarak uygulanan J&J Covid-19 aşısıyla ilgili, bazı hastalarda pıhtılaşmaya neden olduğu yönünde raporlar yayınlanmış, FDA bu konuda inceleme başlattığını duyurmuştu.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) kayıtlarına göre, şu ana kadar ülkede 18,7 milyon kişiye J&J Covid-19 aşısı uygulanmış bulunuyor.
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