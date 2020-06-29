ABD'de kan donduran görüntü

ABD’de sağcı bir çift, istifasını talep etmek için belediye başkanının evine yürüyen ırkçılık karşıtlarına silah doğrulttu.

Missouri eyaletine bağlı St. Louis’de yaşanan olayın videosu sosyal medyada yer aldı.

Çift evlerinin önünden geçen göstericileri tabanca ve tüfek doğrultarak tehdit etti. Görüntülerde silah doğrultulan göstericilerden birinin üzerinde "Ateş etme" yazılı bir tişört olduğu görüldü. Üzerine silah doğrultulan göstericiler yürüyüşlerine devam etti.





En az 500 kişilik bir grup, belediye başkanı Lyda Krewson'ın evine doğru ilerlerken, “Lyda istifa, polisleri de al git” sloganları attı.





Irkçılık karşıtları Krewson'ın göstericilerin isim ve adreslerini ifşa ederek ırkçılara hedef göstermesi nedeniyle istifasını istiyor.





Krewson Cuma günü Facebook'tan yayınlanan canlı brifinginde belediyeye dilekçe yazarak polis departmanının mali kaynaklarının kesilmesini talep eden bölge sakinlerinin isim ve adreslerini ifşa etmişti. Irkçılık karşıtlarının adreslerini açıklayarak ırkçı gruplara hedef göstermekle suçlanan Krewson daha sonra sözkonusu videoyu yayından kaldırdı ve özür diledi.