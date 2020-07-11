ABD'de kazanmaya yakın isim Joe Biden: Ayasofya kararından dönün

Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptaline ABD'de 4 ay sonra düzenlenecek başkanlık seçimlerinin Demokrat Partili adayı Joe Biden'dan tepki geldi.







Barack Obama döneminde Başkan Yardımcılığı da yapmış olan Biden, Erdoğan'a kararından vazgeçmesi çağrısı yaptı.





Yazılı açıklama yayımlayan Biden, mimari harika ve pek çok inançtan insan için çok değerli bir kutsal mekan olan Ayasofya'nın son 85 yıldır müze olması sayesinde tüm dünyadan insanların ziyaret etme, hayranlık besleme ve dua etme imkanı bulduğunu dile getirdi.





1985'te UNESCO Dünya Mirası statüsü kazanan Ayasofya'nın belirten Biden, Türk hükümetinin burayı camiye dönüştürme kararını derin esefle karşıladığını vurguladı.





ABD Başkanı Donald Trump'ın Demokrat Partili rakibi, "Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın kararından geri dönmesini, bu değerli mekanı halihazırdaki müze statüsünde tutmasını ve herkesin eşit erişimini garanti etmesini talep ediyorum" dedi.





Anketlere göre Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerinde Biden, Trump'a göre daha avantajlı konumda bulunuyor.