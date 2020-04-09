Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de 'kira' krizi: Kiracıların üçte biri Nisan'da kira ödeyemedi /09 Nisan 2020 09:50

ABD'de 'kira' krizi: Kiracıların üçte biri Nisan'da kira ödeyemedi

ABD'de kiracıların evden tahliye edilmesini önlemek için geçici düzenlemeler getiriliyor.

SHABER3.COM

ABD'de Korona krizinden etkilenenlerin başında kiracılar geliyor. 

ABD  Ulusal Çok Aileli Konut Konseyi ve emlak veri sağlayıcıları konsorsiyumu yeni verilerini açıkladı . Yeni açıklanan verilere göre , ABD'li daire kiracılarının yaklaşık üçte biri ayın ilk haftasında Nisan ayı kiralarını ödeyemedi.

Rakamlar Amerikalı kiracıların korona virüs pandemisi sırasında kira ödemekte zorlandığını ortaya koydu.
 
Çok sayıda kiracısı olan bir gayrı menkul şirketler grubu da ödenmemiş kiralar ile ilgili bir rapor hazırladı .

Rapora göre  kiracıların sadece % 69'u 1 ila 5 Nisan arasında kiralarının en azından bir kısmını ödemiş. Bu oran Mart ayının ilk haftasında % 81 ve Nisan 2019'da da % 82 gerçekleşmişti . 

Uzmanlar bu rakamlara  tek aile evleri ile kamu konutları ve diğer sübvansiyonlu uygun fiyatlı konutlar dahil değil 

ABD'de hem federal hükümet hem de eyaletler geçici olarak ödenmemiş kiralar yüzünden ev sahiplerine tahliye imkanı verek yasanın durulmasını düşünüyor. 

Ancak emlak operatörleri ve analistler, ödenmemiş kiraların çoğalmasını gayri menkul sektöründeki tahvilllerim düşeceğinden bir krize sebep olmasından endişe ediyor . 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de 'kira' krizi: Kiracıların üçte biri Nisan'da... Sonraki Haber >>

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak"

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:44:28