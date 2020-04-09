ABD'de 'kira' krizi: Kiracıların üçte biri Nisan'da kira ödeyemedi

ABD'de Korona krizinden etkilenenlerin başında kiracılar geliyor.







ABD Ulusal Çok Aileli Konut Konseyi ve emlak veri sağlayıcıları konsorsiyumu yeni verilerini açıkladı . Yeni açıklanan verilere göre , ABD'li daire kiracılarının yaklaşık üçte biri ayın ilk haftasında Nisan ayı kiralarını ödeyemedi.





Rakamlar Amerikalı kiracıların korona virüs pandemisi sırasında kira ödemekte zorlandığını ortaya koydu.

Çok sayıda kiracısı olan bir gayrı menkul şirketler grubu da ödenmemiş kiralar ile ilgili bir rapor hazırladı .





Rapora göre kiracıların sadece % 69'u 1 ila 5 Nisan arasında kiralarının en azından bir kısmını ödemiş. Bu oran Mart ayının ilk haftasında % 81 ve Nisan 2019'da da % 82 gerçekleşmişti .





Uzmanlar bu rakamlara tek aile evleri ile kamu konutları ve diğer sübvansiyonlu uygun fiyatlı konutlar dahil değil





ABD'de hem federal hükümet hem de eyaletler geçici olarak ödenmemiş kiralar yüzünden ev sahiplerine tahliye imkanı verek yasanın durulmasını düşünüyor.





Ancak emlak operatörleri ve analistler, ödenmemiş kiraların çoğalmasını gayri menkul sektöründeki tahvilllerim düşeceğinden bir krize sebep olmasından endişe ediyor .