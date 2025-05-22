Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de kırmızı alarm: 2 İsrailli diplomat öldürüldü /22 Mayıs 2025 09:41

ABD'de kırmızı alarm: 2 İsrailli diplomat öldürüldü

Washington’da silahlı saldırıya uğrayan İsrail elçiliği çalışanı iki kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüphelinin, “Özgür Filistin” sloganı attığı belirtildi. ABD yetkilileri olayın ayrıntılarını araştırıyor.

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ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda, İsrail’in Washington Büyükelçiliği’nde görevli iki çalışan yaşamını yitirdi. Saldırı, Yahudi Müzesi yakınlarında meydana gelirken, yetkililer olayın nedenini araştırıyor.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X hesabından yaptığı açıklamada, saldırıyı “anlamsız” olarak nitelendirerek, “Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz” dedi.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre FBI Direktörü Kash Patel de saldırının, kurumun Washington Saha Ofisi yakınlarında gerçekleştiğini belirterek, yerel polisle koordineli çalıştıklarını ve kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini söyledi.

Olay yerine gelen ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, yetkililerden bilgi aldı.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA
ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social’daki mesajında, “nefret ve radikalizmin ABD’de yeri olmadığını” belirterek kurbanların ailelerine başsağlığı diledi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio da saldırıyı kınayıp, hayatını kaybedenlerin yakınlarına destek mesajı verdi.

İsrail’in BM Daimi Temsilcisi Danny Danon ise saldırının “antisemitik bir terör eylemi” olduğunu öne sürdü ve ABD’den güçlü bir yanıt beklentisini dile getirdi.

Washington Polis Şefi Pamela A. Smith, saldırganın 30 yaşındaki Elias Rodriguez olduğunu açıkladı. Gözaltına alınan Rodriguez’in, tutuklama sırasında “Özgür Filistin” diye bağırdığı bildirildi.
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