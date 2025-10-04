ABD'de kızamık vakaları patladı

Aşısız Bireyler Büyük Risk Altında



ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) verilerine göre vakaların yüzde 92’si aşısız veya aşı durumu bilinmeyen kişilerden oluşuyor. Bu vakalar arasında 191 kişi hastaneye kaldırılırken, üç kişi hayatını kaybetti. Bu ölümler, ABD’de on yıl aradan sonra görülen ilk kızamık kaynaklı ölümler oldu.



En çok etkilenen eyaletler Teksas ve New Mexico olarak bildirildi. New Mexico geçen hafta geniş çaplı salgının sona erdiğini duyurdu. Ancak uzmanlar, aşılama oranlarındaki düşüşün riskin devam etmesine neden olduğunu belirtiyor.



Aşı Oranlarındaki Düşüş Endişe Yaratıyor



MMR (kızamık, kabakulak, kızamıkçık) aşısının “çok güvenli ve etkili” olduğunu vurgulayan CDC, toplumda yüzde 95’in üzerinde aşılama sağlandığında toplumsal bağışıklığın oluştuğunu belirtiyor. Ancak ABD’de anaokulu çağındaki çocuklar arasında aşılama oranı yüzde 95,2’den yüzde 92,7’ye düştü, bu da yaklaşık 280 bin çocuğu risk altına sokuyor.



Uzmanlardan Endemik Uyarısı



IFL Science’a göre, mevcut eğilimler devam ederse kızamık ABD’de yeniden endemik hale gelebilir. 2025 başında yayımlanan araştırmada, mevcut aşılama oranları korunursa önümüzdeki 25 yılda 851 bin vaka, 170 bin hastaneye yatış ve 2.500 ölüm görülebileceği öngörülüyor. Daha kötü bir senaryoda, aşılama oranlarının yarıya inmesi durumunda 51 milyon vaka meydana gelebilir.



Uzmanlar, toplumun bağışıklığını korumak ve salgını önlemek için aşı karşıtlığına karşı acil önlemler alınması gerektiğini vurguluyor.