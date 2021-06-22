ABD'de Korkmaz'a 225 Yıl hapis istemiyle dava açıldı

Utah eyaletindeki Salt Lake Bölge mahkemesinde, eyalet başsavcılığının talebi üzerine Sezgin Baran Korkmaz’a 225 yıl hapis istemiyle dava açıldı. 28 Nisan tarihinde gizlilik kaydıyla açılan davanın iddianamesi, Utah mahkeme heyetinin iddianameyi kabul etmesinin ardından gizlilik kararı kaldırılarak akşam satlerinde yayınlandı.





15 sayfalık iddianamede, Korkmaz’a yönelik 12 ayrı suçlama yer aldı. Korkmaz’ın aleyhine hazırlanan iddianamede, usulsüz şekilde yaptığı para transferlerinin her biri için on ayrı suçlamada bulunuldu.





Korkmaz’ın usulsüz olarak yaptığı havale ve para transferleri için, işlediği her ayrı on suça dair ayrı ayrı 20 şer yıl hapis cezası istendi. Korkmaz için ayrıca kara para aklamaktan da 20 yıl, mahkemeye yalan beyanda bulunmaktan 5 yıl olmak üzere toplam 225 yıl hapis cezası istendi.









Utah Başsavcı Vekili Andrea Martinez’in imzasıyla yayınlanan iddianamede, Jacob ve Issiah Kingston Kardeşler ve Lev Aslan Dermen’in Amerika Vergi Dairesi'ne (IRS) biodizel üretimi yaptıklarına dair sahte beyanda bulundukları ve IRS'i 2011 yılında oluşturdukları şebekeyle bir milyar dolar dolandırmaya teşebbüs ettikleri kaydedildi.





ABD Vergi Dairesi 470 milyon teşvik ödedi





İddianamede, IRS’in biodizel üretimi teşviki için bu kişilerin sahip olduğu paravan şirketlere, gönderdiği çeklerle 470 milyon dolar civarında ödeme yaptığı, Korkmaz’ın da bilerek ve isteyerek bu suç şebekesiyle birlikte kara para aklamak için çalıştığı iddia edildi.





Korkmaz’ın, yasadışı para transferlerini yüzde yüz hissesine sahip olduğu Türkiye’deki SBK Holding A.Ş. ve Biofarma İlaç San. ve Tic. A.Ş. ve Lüksemburg’daki Isanne S.a.r.l. aracılığıyla gerçekleştiği belirtildi.





Türkiye’deki şirket ve kişilerin hesapları kullanıldı





ABD’yle Türkiye arasındaki kara para aklama ve yasadışı para transferleri operasyonlarında kullanılan hesapların, Korkmaz’ın kendi ya da ortaklarının kontrolünde olduğu kişilerin idaresinde olduğu öne sürüldü. Bu transferlerde bazı kişi ve paravan şirketlerin kullanıldığı iddia edildi.





İddianamede, Türkiye’deki banka hesaplarına para transfer edilen şirket ve kişiler şöyle sıralandı: Komak Isı Yalıtım Sistemleri Sanayi ve Tic, Setap Telmoloji Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş.,Blane Telmoloji Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş., Mega Varlık Yönetim A.Ş., Jacob Kingston ve Alptekin Yılmaz.





Türkiye’den de ABD’ye para gönderilerek kara paranın aklanılması gizlendi





Yasa dışı para transferlerinin ABD’deki çeşitli eyaletler, Türkiye ve Lüksemburg’da yapıldığı öne sürüldü. İddianamede adı geçen şirketlerin ortaklık yapısı, satın alındıktan sonra adlarının değiştirilmesi konusunda da çeşitli bilgiler yer aldı. Korkmaz’a Türkiye ve Lüksemburg’da hesapları kendi kontrolünde olan çeşitli şirket ve kişilere ABD’den para gönderildiği, kara para trafiğini gizlemek için de çeşitli miktarda meblağların değişik zaman dilimlerinde Amerika’daki ortaklarının kontrolünde olan Los Angeles’taki hesaplara gönderildiği iddia edildi.









Türkiye’de sahibinin Jacob Kingston’ın olduğu Setap ve Mega Varlık şirketlerine de ABD’den havaleler gönderildiği belirtildi. İddianamede, Korkmaz’ın ABD’yle Türkiye arasında gidip gelen toplam 301 milyon 315 bin 477 dolarlık para trafiğinin içinde olduğu belirtildi.





ABD’yle Türkiye arasında gidip gelen paraların açıklamasındaysa, kara para aklanmasının gizlenmesi için “borç aldım, borç verdim, şirketin hisselerini satın aldım, gayrı menkul satın aldım” gibi bazı doğru olmayan gerekçelerin üretildiği öne sürüldü. Korkmaz’ın bilgisi dahilinde bu şekilde 30 para transferinin kaydedildiği belirtildi.





“Büyükbaba” kod adlı hükümet yetkilisi iddiası





Korkmaz’ın haklarında soruşturma başlatılan Kingston kardeşleri, kod ismi “büyükbaba” olan, savcılığın ismini ve hangi ülkede olduğu belirtmediği bir hükümet yetkilisiyle olan sağlam ilişkileri nedeniyle koruyacağı, kendilerine hiçbir kimsenin “büyükbaba’nın” gücünden dolayı dokunamayacağını belirttiği iddia edildi.









Korkmaz’ın Kingston kardeşleri korumak için 6 milyon dolar aldığı iddia edildi. Korkmaz’ın, Kingston kardeşlere bu konudaki mesajların dökümü ve Kingston kardeşlerin de Korkmaz’a kendilerini “Büyükbaba” aracılıyla koruması için Türkiye’ye çeşitli zaman dilimlerinde gönderdiği 6 milyon doların kayıtları yayınlandı.





Korkmaz’ın kendisine ABD’den dolandırıcılık yoluyla gelen paraları çeşitli şirketlere yatırım yapmak için kullandığı, Türkiye'de Biofarma ve Münir Şahin adlı ilaç firmalarını, teknoloji şirketleri Setap ve Blane ve Mega Varlık Fonunu satın aldığı iddia edildi.





Borajet’in alımı için farklı şirketler kullanıldı





Korkmaz’ın ABD’den gelen paralarla daha sonra Bora Jet’in satın alınmasında kullanacağı Bukombin ve Bugaraj şirketlerini de satın aldığı iddia edildi. Korkmaz’ın ayrıca bu paralarla Türkiye'deki havacılık şirketi Aydın Jet’i satın alarak daha sonra adını “SBK Air” olarak değiştirdiği öne sürüldü.





Korkmaz’ın, dolandırıcılık yoluyla elde edilen paralarla ayrıca Türkiye'de bir otel, bir hastane, İsviçre'de iki otel, ‘Queen Anne’ adında bir yat, bir havayolu şirketi, bir jet ve Türkiye'de Boğaz'da bir villa ve bir apartman dairesi aldığı iddia edildi.





Korkmaz’ın, Kingston kardeşler ve Lev Aslan’ın yargılandığı davada verdiği ifadelerin de doğru olmadığı kaydedildi. İddianamede, Korkmaz’ın kullandığı paraların dolandırıcılıkla elde edildiği, ABD yargısının haksız bir şekilde elde edilen bu varlıklara el koyacağı ayrıca Amerikan kamu kuruluşuna verdiği zarar nedeniyle mali cezaların da verilmesi gerektiği belirtildi.





Korkmaz’ın dolandırıcılık yoluyla elde ettiği varlıkların, ABD hazinesine iade edilmesi gerektiği ayrıca Türkiye’deki SBK Holding’in de bulunduğu Korkmaz’a ait şirket ve mal varlıklarına el konulması gerektiği belirtildi.