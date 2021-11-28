Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de korona nedeniyle ölümler artmaya devam ediyor /28 Kasım 2021 19:30

ABD'de korona nedeniyle ölümler artmaya devam ediyor

ABD'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 776 bin 537'ye yükseldi.ABD'de Covid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 188 artışla 776 bin 537'ye yükseldi.

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Johns Hopkins Üniversitesinin verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 24 bin 552 artışla 48 milyon 202 bin 506'ya çıktı.Virüs nedeniyle 24 saatte 188 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 776 bin 537'ye ulaştı.

California 5 milyonu aşkın vakayla ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 4 milyon 321 binden fazla vakayla Teksas ve 3 milyon 721 binden yüksek vakayla Florida izliyor.California can kaybında 74 bin 152 ile ilk sırada bulunurken bu rakam Teksas'ta 73 bin 605, Florida'da ise 61 bin 147 oldu.

AŞILAMADA SON DURUM

ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 74,1'ine en az bir doz, yüzde 62,8'ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 19,1'ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 231 milyondan fazla kişiye ilk doz, 196 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 37,5 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu uygulandı.

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