ABD'de korona virüsünden ölenlerin sayısı 770 bini geçti

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre, virüs sebebiyle 1992 kişinin ölmesiyle toplam can kaybı sayısı 770 bin 695 oldu.California 5 milyon 35 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 4 milyon 304 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izledi.





California can kaybında da 73 bin 694 ile ilk sırada bulunurken bu sayı Texas?????'ta 73 bin 276, Florida'da ise 61 bin 81'e ulaştı.ABD'de Covid-19 aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 12 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 80'ine en az bir doz, yüzde 69'una ise iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 17'sine ise hatırlatma dozu yapıldı.





229 milyon kişiye ilk doz, 195,9 milyon kişiye ikinci doz, 33 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı uygulandı.



