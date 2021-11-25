Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de koronadan can kaybı sayısı 775 bini geçti /25 Kasım 2021 20:09

ABD'de koronadan can kaybı sayısı 775 bini geçti

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı 24 saatte 1533 artışla 775 bin 397’ye yükseldi.Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de virüs tespit edilenlerin sayısı 107 bin 838 artışla 48 milyon 92 bin 485’e çıktı.

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Korona virüs nedeniyle son 24 saatte 1533 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde toplam can kaybı sayısı 775 bin 397’ye ulaştı.California 5 milyon 57 bini aşkın vakayla ülkede ilk sırada yer alırken, bu eyaleti 4 milyon 320 bini aşan vakayla Texas ve 3 milyon 721 binden fazla vakayla Florida izledi.

California can kaybında da 74 bin 93 ile ilk sırada bulunurken, bu rakam Texas'ta 73 bin 605'e ulaştı, Florida'da ise 61 bini geçti.ABD'de korona virüs aşılama istatistiklerini takip eden Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri verilerine göre, 5 yaş ve üzeri nüfusun yüzde 74,1’ine en az bir doz, yüzde 62,8’ine iki doz aşı uygulandı. Aşısı tamamlananların yüzde 19,1’ine ise hatırlatma dozu yapıldı.

Ülkede 231 milyondan fazla kişiye ilk doz, 196 milyonu aşkın kişiye ikinci doz, 37 milyondan fazla kişiye ise hatırlatma dozu aşı yapıldı.

 

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