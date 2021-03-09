Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de koronavirüs aşısı olanlar maskesiz bir araya gelebilecek /09 Mart 2021 00:37

ABD'de koronavirüs aşısı olanlar maskesiz bir araya gelebilecek

ABD'de koronavirüs aşılarını yaptıran kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla maskesiz toplu ortamlarda bulunabileceğinin duyurulduğu belirtildi

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşılarını yaptırmış kişilerin maskesiz bir araya gelebileceğini duyurdu.

CDC, Covid-19 aşılarının 2 dozunu da yaptıran ABD vatandaşlarının maske takmadan da güvende olacağını, sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla maskesiz toplu ortamlarda bulunabileceğini açıkladı.

2. doz Covid-19 aşısı olan kişi, 2 hafta sonra Covid-19'a karşı tamamen korunma sağlamış kabul edilecek.

Aşılarını yaptırmış olan yetişkinlerin, hastalık riski düşük sağlıklı çocukları ve torunları ile aynı çatı altında görüşmelerinde de bir sakınca olmayacağı belirtildi.

CDC Direktörü Dr. Rochelle Walensky, "Her gün daha fazla insanın aşılanmasıyla bir köşeyi dönmeye başlıyoruz." ifadesini kullandı.

Bunun, insanların bir araya gelme normaline geri dönmeye yönelik bir "ilk adım" olduğunu belirten Walensky, vaka ve ölümlerin daha da azalması ile kurallardaki yumuşamanın artırılacağını kaydetti.

CDC verilerine göre, şu ana kadar yaklaşık 31 milyondan fazla Amerikalı aşılanmış bulunuyor.

Öte yandan, Wyoming Valisi Mark Gordon eyalet çapında maske gereksinimini kaldıracağını ve 16 Mart'tan itibaren restoranların, barların, tiyatroların ve spor salonlarının normal operasyonlarına devam etmesine izin vereceğini söyledi.

Gordon, yasakların kaldırılma kararına, azalan aktif Covid-19 vakaları ve hastaneye yatış sayılarının yanı sıra eyalette devam eden aşı çalışmalarını gerekçe gösterdi.
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