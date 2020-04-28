ABD'de Koronavirüs vak'a sayısı 1 milyonu da geçti

Dünya genelinde Covid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de vaka sayısı 1 milyon eşiğini aştı.





sol.org.tr'de yer alan habere göre Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'de virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 3 bin 328 oldu.





ABD'de virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 57 bin 533'e ulaştı.





ABD'yi 232 bin 128 vakayla İspanya, 201 bin 505 vakayla İtalya ve 166 bin 36 vakayla Fransa takip ediyor.





ABD'de vaka sayısı 27 Mart'ta 100 bini, 11 Nisan'a gelindiğinde ise 5 kat artışla yarım milyonu geçti.





New York, vaka ve ölü sayısı bakımından salgından en fazla etkilenen eyaletlerin başında geliyor. New York'u, New Jersey ve Massachusetts izliyor.