ABD'de virüs yüzünden bir günde yaşanan en yüksek kayıp: 1.800 kişi

ABD'de Corona Virüs Nedeniyle Yeni Kayıp Tahmini 82 Bin

Beyaz Saray için Seattle'daki Washington Üniversitesi tarafından hazırlanan bilgisayar tabanlı pandemi takip programının öngörüsüne göre, 4 Ağustos tarihine kadar Amerika genelinde salgın nedeniyle 81 bin 766 kişi hayatını kaybedebilir. Bu, daha önce Trump yönetimi tarafından açıklanan 93 bin 531 kişilik tahminine göre kayıp sayısında azalma öngörüldüğünü ortaya koyuyor. Yine aynı programın yaptığı tahminlere göre, Amerika genelinde beklenenden daha az sayıda hasta yoğun bakıma ve solunum cihazına ihtiyaç duyabilir. Benzer şekilde birçok eyalette de salgının tepe noktasına beklenenden daha kısa sürede ulaşılabilir. Ancak uzmanlar tüm bu tahminlerin, alınan önlemlerin uygulanması ve sosyal mesafe kurallarına düzenli şekilde uyulması durumunda geçerli olmasının beklendiğini ifade ediyor.

Trump Corona Harcamalarını Denetleyen Yetkiliyi Görevden Aldı





Başkan Donald Trump, hükümetin 2,5 trilyon dolar ekonomik yardımının nasıl dağıtılacağı da dahil Corona virüsüyle mücadele faaliyetlerini denetleyen yetkiliyi görevinden aldı.





Bu karar, muhalifleri arasında Başkan Trump’ın hükümetin Corona virüsüyle mücadelesinde daha fazla kontrol sahibi olmak amacıyla attığı yeni bir adım olarak yorumlandı.





Başkan Trump, federal daireleri israf, yolsuzluk ve istismar karşısında korumakla görevli denetim dairesine daha önce de tepki göstermişti.





Savunma Bakanlığı’nın denetim dairesi başkan vekili Glenn Fine, hükümetin sağlık politikası ve tarihi ekonomik kurtarma paketinin de dahil olduğu Corona virüsüyle mücadele faaliyetlerini denetlemek için oluşturulan komisyonun başkanı olarak geçen hafta atanmıştı.





Ancak dairenin bir sözcüsüne göre Trump, Fine yerine Savunma Bakanlığı Genel Denetim Dairesi'nin başkanı olarak Çevre Koruma Dairesi’nin baş denetçisini atadı. Komisyona 11 denetçi daha seçen Fine’ın bundan böyle komisyonda yer almayacağı belirtildi.





Haber, ilk olarak Politico haber sitesinde yayınlandı. Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer, Fine’ın görevden alınmasının, Demokratlar’ın, hükümetin ve Corona virüsüyle mücadele yardım yasasının uygulamasının daha sıkı denetlenmesi konusundaki kararlılıklarını daha da arttırdığını kaydetti.





Bireylere, ailelere ve küçük iş yerlerine büyük miktarda para akışı sağlayan yasanın uygulanışının denetlenmesi için hükümet yetkilileri ve Kongre üyelerinden oluşan üç ayrı denetim birimi oluşturulmuştu. Son olarak Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, dördüncü bir komisyon kurmuştu.





Trump tarafından 27 Mart’ta imzalanan yasa, hükümet dairelerinden seçilen denetçiler tarafından Corona virüsüyle mücadele konusunda para akışı, yolsuzluk, israf ya da istismarı tespit etmek için 80 milyon dolar bütçe ayrılarak bir komisyon oluşturulmasını öngörüyordu.





Trump, Cuma günü de istihbarat başmüfettişi Michael Atkinson’u azil yargılamasına kadar giden süreçteki rolü nedeniyle görevinden almıştı. Başkan Trump ayrıca Sağlık Bakanlığı Genel Denetim Dairesi başkanını ABD hastanelerinin malzeme eksikliğinden dolayı zor durumda olduğunu belirten raporu nedeniyle sert eleştirmiş, ''siyasi amaçlı sahte bir dosya'' hazırlamakla suçlamıştı.