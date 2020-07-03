ABD'de koronavirüsten ölen bir kişi hastane masrafı tartışma başlattı: 1 milyon 123 bin 600 dolar

ABD'nin Florida eyaletinde bir süre hastanede tedavi gördükten sonra Kovid-19'a bağlı sebeplerden hayatını kaybeden adamın tedavi masrafları bir milyon dolardan fazla tuttu.





Hayatını kaybeden adamın ailesine gönderilen faturada tedavi ücretlerinin 1 milyon 123 bin 600 dolar olduğu belirtildi.





T24'ün haberine göre, olayla ilgili Instagramdan paylaşım yapan kişi, "Kimse virüsle mücadele edip, kazandıktan sonra üstüne böyle bir fatura görmemeli" yazdı.





Hayatını kaybeden kişinin amcası olduğunu ve hastanede 4 hafta geçirdiğini ifade eden 'workshopgh' isimli Instagram kullanıcısı, "Bu paylaşımı insanları maske takmaya teşvik etmek için yapıyorum" yazdı.





Instagram kullancısı sosyal medya üzerinden sigorta belgelerini de paylaştı. Kullanıcı, amcasının tam sigorta sahibi olduğunu söylese de belgelerde sigorta şirketlerinin faturanın 101 bin 424 dolarını karşıladığı görülüyor.