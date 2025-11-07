Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de kriz büyüyor: Yüzlerce uçuşa iptal, binlercesine erteleme /07 Kasım 2025 13:40

ABD'de kriz büyüyor: Yüzlerce uçuşa iptal, binlercesine erteleme

ABD'de hükümetin kapanması krizi hava trafiğini de vurdu. Bugün gerçekleşmesi planlanan uçuşların 964'ü iptal edildi, 4 bin 924'ü ise ertelendi.

SHABER3.COM

ABD tarihindeki en uzun süren hükümet kapanmasının olumsuz yansımaları ülke genelinde etkisini sürdürüyor.

Ülkedeki uçuşları izleyen FlightAware sitesinin aralıklarla güncellenen verilerine göre uçuşların bugün 964'ü iptal edildi, 4 bin 924'ü ise ertelendi.

NEW YORK, WASHINGTON, CHICAGO...
FAA'nın hava trafiği yoğunluğunun azaltılması yönündeki talimatı doğrultusunda New York, Chicago, Washington ve birçok metropol kentteki dahil 40 havalimanı uçuş kapasitesini düşürdü. ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy, hükümetin kapanması dolayısıyla hava trafik kontrolörleri üzerinde oluşan baskıyı azaltmak amacıyla 40 havalimanının uçuş kapasitesinde yüzde 10'luk azalma olacağını bildirmişti.

Uygulamanın yerel saatle sabah 06.00 ile akşam 22.00 arasında geçerli olması ve tüm ticari hava yollarını etkilemesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de kriz büyüyor: Yüzlerce uçuşa iptal, binlercesine... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:05:47