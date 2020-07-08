Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de küçük silah satışları patladı /08 Temmuz 2020 10:12

ABD'de küçük silah satışları patladı

ABD'de haziran ayında 2 milyon 387 bin 524 silah satıldığı tahmin edilirken, ülkede küçük silah satışlarında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 145.3 oranında bir artış olduğu belirlendi.

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Federal Soruşturma Bürosu’nun (FBI) Ulusal Anlık Kriminal Sicil Kontrol Sistemindeki verileri derleyen Small Arms Analytics & Forecast (Küçük Silahlar Analiz ve Tahmin) adlı araştırma şirketi haziran ayında ABD yapılan tüfek ve tabanca satışlarını mercek altına aldı.

Şirketin raporuna göre, ABD'de haziran ayında 2 milyon 387 bin 524 silah satıldığı tahmin ediliyor.

Raporda, geçen yılın haziran ayına göre küçük silah satışlarında yüzde 145 oranında bir artış olduğu gözlemleniyor.

Satılan silahların 1 milyon 511 bin 714'ünün tabanca, 690 bin 212'sinin ise uzun namlulu silah olduğu belirtilen raporda, tabancalarda satış oranı yüzde 177 artarken, uzun namlulu silahlarda ise 114 oranında bir artış olduğu ortaya konuldu.

Şirketin verilerine göre Mart, Nisan ve Mayıs aylarında da silah satışlarında bir önceki yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 79’luk bir artış var.

Siyah George Floyd’un Minneapolis'te gözaltına alınırken öldürülmesinin ardından başlayan protestoların yer yer şiddet olaylarına dönüşmesinin silah satışlarının artışında önemli bir etken olduğu ifade ediliyor.
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