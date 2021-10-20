Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi /20 Ekim 2021 21:52

ABD'de kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde etkili olan kuraklık sonrasında vali Gavin Newsom'dan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltılması çağrısı geldi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre ABD’de Kaliforniya Valisi Gavin Newsom eyalette kuraklık nedeniyle acil durum ilan etti.

Vali Newsom, yaptığı açıklamada, ülkenin batısının üç yıldır üst üste kuraklık yaşadığını belirterek Kaliforniya sakinlerine su tasarrufunu artırmaları çağrısı yaptı.

Californialılardan su tüketimlerini en az yüzde 15 azaltmalarını isteyen Newsom, kaldırım ya da arabaları akan suyla yıkama gibi aşırı su tüketen uygulamalarla mücadele konusunda eyaletin Su Kaynakları Denetim Kurulu'na yetki verdi.

Eyalet yetkilileri, kuraklığın sona ermesi için yağışların mevsim ortalamasının yüzde 140 üzerine çıkması gerektiğini bildirdi.

© Sputnik

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