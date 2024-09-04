Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de liseye silahlı saldırı: 4 ölü, 30 yaralı! /04 Eylül 2024 23:16

ABD'de liseye silahlı saldırı: 4 ölü, 30 yaralı!

ABD'nin Georgia eyaletinde bulunan bir liseye silahlı saldırı düzenlendi. Güvenlik yetkilileri, saldırıda 4 kişinin vurularak hayatını kaybettiğini ve en az 30 yaralı olduğunu belirtti. Şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

SHABER3.COM

ABD medyasına yansıyan haberlere göre, Georgia eyaletinin Winder şehrindeki Apalachee Lisesi'nde yerel saatle 11.30 sularında silah sesleri duyuldu.

Bunun üzerine okula intikal eden polis ekipleri, silahlı saldırı olarak nitelendirdikleri olaya müdahale ederken çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Saldırının yaşandığı Barrow County'nin Şerifi Jud Smith, olayla ilgili yaptığı açıklamada, şu aşamada çok detay veremeyeceğini, halen aktif olarak saldırıyla ilgili çalıştıklarını belirtti.

"Şu noktada çok sayıda yaralının olduğunu söyleyebilirim ancak durumları hakkında net bir değerlendirme yapmayacağım." diyen Smith, şüphelinin ise gözaltında olduğunu söyledi.

CNN: 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Öte yandan CNN'e konuşan ve adı açıklanmayan bazı güvenlik yetkilileri, saldırıda 4 kişinin vurularak hayatını kaybettiğini ve en az 30 yaralı olduğunu belirtti.

Yetkililerin ilerleyen saatlerde bir basın açıklaması yapması ve saldırıyla ilgili yeni detayları kamuoyu ile paylaşması bekleniyor.

BIDEN BİLGİLENDİRİLDİ
Diğer yandan Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, saldırıyla ilgili olarak ABD Başkanı Joe Biden'ın bilgilendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, Biden'ın, iç güvenlik danışmanları tarafından bilgilendirildiği ve yönetimin hem federal hem de eyalet düzeyinde yetkililerle anlık temas halinde olduğu bildirildi.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de liseye silahlı saldırı: 4 ölü, 30 yaralı! Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
23:42:47