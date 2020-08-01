Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de mahkeme 'Boston Maratonu bombacısının' idam cezasını iptal etti /01 Ağustos 2020 11:53

ABD'de mahkeme 'Boston Maratonu bombacısının' idam cezasını iptal etti

ABD'de temyiz mahkemesi, 2013'te ABD'de Boston Maratonu sırasında bombalı saldırı düzenlemekten ölüm cezasına çarptırılan Cohar Tsarnaev hakkındaki idam kararını iptal etti.

SHABER3.COM



ABD'de temyiz mahkemesi, 2013'te ABD'de Boston Maratonu sırasında bombalı saldırı düzenlemekten ölüm cezasına çarptırılan Cohar Tsarnaev hakkındaki idam kararını iptal etti.

Mahkeme tarafından çıkarılan karara göre, 2015’te Tsarnaev’e verilen idam cezası, savunma makamının ‘taraflı jüri’ gerekçesi haklı bulunarak iptal edildi.

Mahkeme kararında, “Cohar Tsarnaev hakkında 4, 5, 9, 10 ve 14. Maddelerine göre verilen ölüm cezası iptal edilmiştir, dosya, kararı açıklama aşamasında yeni bir duruşma için bölge mahkemesine iletilmiştir” ifadelerine yer verildi.

Mahkeme ayrıca Tsarnaev’i yasadışı silah taşıması ile ilgili 3 ara maddeye istinaden suçlayan hakimin kararının da yanlış olduğunu hükmetti. Tsarnaev bu maddelerden aklanacak.

Bu karara, temyiz mahkemesinin genişletilmiş kurulunda itiraz edilebilecek ve nihayetinde karar, yüksek mahkemeye intikal edebilecek.

Cohar Tsarnaev, ağabeyi Tamerlan ile birlikte, ABD'de 15 Nisan 2013'te 23 bin kişinin katıldığı Boston Maratonu'nun bitiş çizgisi yakınlarında ev yapımı 2 bomba patlatarak 3 kişinin ölümüne, 264 kişinin de yaralanmasına yol açmıştı. Tamerlan Tsarnaev, polis tarafından ölü olarak ele geçirilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de mahkeme 'Boston Maratonu bombacısının' idam cezasını... Sonraki Haber >>

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Fethullah Gülen Hocaefendi'den bayram mesajı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Hatay Baro Başkanı polise soru sordu, ailesinin yanında gözaltına alındı

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Nadira Kadirova’nın annesi AKP’li Şirin Ünal’a seslendi

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Korkunç kaza: Uçak evin üzerine düştü

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Konsolosluk krizinde ilginç görüntüler

Kapısı açılan araçtan düştü

Kapısı açılan araçtan düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

Özgürlük Heykeli'ne yıldırım düştü

'Biz oraya intikam için gittik'

'Biz oraya intikam için gittik'

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

MİT’in hazırladığı listeler KHK’lara eklendi

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı

Merhum Açıkkollu'nun ilk kez görüntüsü yayınlandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
13:08:56