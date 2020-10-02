ABD'de mahkeme Trump'un 'yabancılara vize' kararını iptal etti

Kaliforniya Kuzey Bölgesi Bölge Mahkemesinden Yargıç Jeffrey S. White, Başkan Trump'ın yetkisini aştığına hükmetti.







Böylece küresel çapta faaliyet gösteren Amerikan şirketlerinin yurt dışından yabancı çalışan getirmeye devam etmesinin önü açılmış oldu.







Ayrıca hüküm teknoloji çalışanları, mevsimlik işçiler ve çocuk bakıcılarını da kapsıyor.





Trump yönetimi, koronavirüs salgınını gerekçe göstererek göçmenlerin ülkeye girişini sınırlama adına yeni çalışma vizelerini yıl sonuna kadar askıya almıştı.





Yeni istihdam alanlarında Amerikan vatandaşlarına öncelik verilmesini istediğini belirten ABD Başkanı H-1B'in yanı sıra H-2B vizesiyle çalışan mevsimlik çalışanların da iş bulmasını engellemişti.





Yargıç, 25 sayfalık gerekçeli kararında, "Kongrenin göçmenlik bağlamındaki yetkilendirmesi, başkana göçmen olmayan yabancıların istihdamına ilişkin iç politika belirleme yetkisi sağlamaz." ifadelerine yer verdi.







NY Times'ın haberine göre eski başkanlardan George W. Bush tarafından atanan Yargıç Jeffrey S. White, kararın devamında, "Bu nedenle, yürütmeyi göç bağlamında tamamen monarşik bir güç, yasama yetkisi dahilinde açık bir alan haline getirmemek için, iç uygulamada başkanlık otoritesine bir ölçüde kısıtlama getirilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.





Trump'ın imzaladığı başkanlık kararnamesiyle ABD'ye 2020 sonuna kadar "göçmen vizesi" sahibi kişilerin alınmaması ayrıca bazı "göçmen olmayan vize" kategorisinde olan ancak sahibine çalışma imkanı tanıyan vizeler de bu kapsama alınmıştı.





Trump yönetiminden, ABD'ye mülteci kabulünü yıllık 15 bine indirme teklifi





Bu arada Başkan Doanld Trump, dün 2021 mali yılında ülkeye kabul edilecek mülteci sayısı sınırının 15 bine indirilmesini önerdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Trump'ın önerisi, özellikle Covid-19 pandemisinin devam ettiği bir dönemde Amerikan halkının güvenliği ve refahını öncelik edindiğinin bir göstergesidir." ifadesine yer verildi. Açıklamada, mülteci sayısındaki düşüşün, deniz aşırı ülkelere yapılan insani yardımlar ve çatışmaların önlenmesi ile dengeleneceği vurgulandı. Trump'ın önerdiği sayı, ABD tarihindeki en az mülteci kabul rakamını teşkil ediyor. Başkan Trump, görevindeki ilk yılında 45 bin olan mülteci kabul sayısını ilerleyen yıllarda kademeli olarak 18 bine kadar düşürmüştü.