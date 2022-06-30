ABD'de maymun çiçeği alarmı

Maymun çiçeği virüsü





Maymun çiçeği virüsü ile mücadeleyi de koordine eden Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Koordinatörü Dr. Ashish Jha, yaptığı açıklamada, “sert önlemler” alacaklarını duyurdu.Yetkililer, test çalışmalarının artırılmasının yanı sıra daha çok kişinin virüse karşı aşılanmasını istedi. Bunun için aşı olması tavsiye edilen insan grubu genişletildi. Yetkililer kendilerine virüsün bulaşmış olabileceğinden şüphelenen kişilerin de bu gruba girdiğini duyurdu. Özellikle yakın zamanda maymun çiçeği görülen bölgelerde yapılan partilere ve diğer etkinliklere katılan ve diğer erkeklerle birlikte olan erkeklerin aşılanması tavsiyesinde bulundu.Bu kapsamda bulaşın yüksek olduğu bölgelere, virüsle mücadele için kullanım onayı alan ve iki doz olarak uygulanan Jyneos aşısından 56 bin doz dağıtılma kararı alındı.Gelecek birkaç hafta içinde ek 240 bin doz aşının daha dağıtılacağı bildirildi.ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), maymun çiçeği virüsü salgınına karşı seyahat uyarı seviyesini, “gelişmiş önlemlerin uygulanmasını" öngören 2’ye çıkarmıştı.Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.