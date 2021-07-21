Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de maymun çiçeği virüsü paniği: 200'den fazla kişi gözlem altında /21 Temmuz 2021 22:14

ABD'de maymun çiçeği virüsü paniği: 200'den fazla kişi gözlem altında

Maymun çiçeği virüsünün insana bulaştığı nadir vakalardan birinin Nijerya'dan dönen bir Teksaslıda görülmesinin ardından, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), olası virüse maruz kalma şüphesiyle 27 eyalette 200'den fazla kişiyi gözlem altına aldığını duyurdu.

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Koronavirüs pandemisine teslim olan insanlığın pek duyulmamış virüslerle ilgili endişe verici haber almadığı gün geçmiyor. Bu kez de ayın başında Nijerya'dan ABD'nin Teksas eyaletine dönen bir erkeğin orada maymun çiçeği virüsü kaptığının anlaşılmasının ardından, bu ilk vakayla temaslı 27 eyalette 200'den fazla kişi CDC tarafından müşahede altına alındı. Şimdilik ABD'de bundan başka bir maymun çiçeği virüsü saptanmadığı açıklandı. 

Ulusal seferberlik

Solunum damlacıkları ve beden sıvılarıyla nadiren bulaşan maymun çiçeği virüsüne yakalanan hastayla temaslı kişilerin müşahede altına alınmasında birlikte çalışan federal, eyalet, yerel düzeyde sağlık yetkilileri, bu kişileri 30 Temmuz'a dek takip edecek. 

Bir hafta sonra teşhis konuldu

CDC açıklamasına göre Nijerya'nın Lagos kentinden ABD'ye dönen hastaya, 8-9 Temmuz'da Atlanta'da konaklayıp ardından Dallas'a geçtikten bir hafta sonra teşhis konuldu.

Hastanın 1.8 metre çapında yakınında oturanlar

Dönüş uçuşunda hastanın 1.8 metre çapında yakınında oturanlar veya aynı tuvalete girenler müşahede altına alınırken, uçak mürettebatı ve hastanın aile üyeleri de virüse maruz kalma ihtimalleriyle ilgili incelemeden geçirildi. 

Ciltte irin dolu kabarcıklar

Ateş, titreme, yoğun baş ağrısı, lenf bezlerinin şişmesi, sırt ağrısı, kas ağrısı, şiddetli halsizlik, ciltte irin dolu kabarcıkların çıkması gibi belirtileri olan maymun çiçeği virüsünün kuluçka dönemi 3-17 gün arasında değişiyor.

Solunum yoluyla bulaşma 3 saat alıyor

Yeni Ortaya Çıkan Zoonotik ve Bulaşıcı Hastalıklar Ulusal Merkezi'nin epidemiyoloji uzmanı Andrea McCollum, çok sayıda kişinin müşahede altına alındığını belirterek, "İnsanları kesinlikle yakından izlemek istediğimiz bir zaman dilimindeyiz" dedi. 

McCollum, hastanın ABD içindeki seyahatinde yakınında oturanlar için risk bulunmadığını, zira virüsün solunum yoluyla bulaşması için 3 saat ya da daha uzun süre maruz kalmak gerektiğini söyledi.  

2003'te ABD'de 47 kişiye bulaşmıştı

Hayvandan insana ve insandan insana geçen hastalıklardan olan maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika dışında nadiren görülürken, ABD'de en son 2003'te bulaş vakalarına neden olmuştu. O dönemde enfekte egzotik hayvanların nakliyle bağlantılı olarak 47 teyitli vaka kayıtlara geçmişti.

Bu yılın haziran ayında Britanya'da Nijerya seyahatiyle bağlantılı üç teyitli maymun çiçeği vakası açıklanmıştı.

Maymunlarda çıkan bir salgın vesilesiyle ilk kez 1958'de keşfedilen bu virüsün Afrika'daki öldürücülük oranı yüzde 10.

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