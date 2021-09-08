Samanyolu Haber /Sağlık / ABD'de Mu varyantı krizi /08 Eylül 2021 19:35

ABD'de Mu varyantı krizi

Koronavirüsün (Covid-19) tespit edilen son varyantı Mu, ABD’nin 49 eyaletine yayıldı.Delta varyantından daha bulaşıcı ve aşılara direnme potansiyeline sahip olduğuna inanılan Mu varyantının 384 vaka ile en çok California eyaletinde görüldüğü açıklandı.

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Ocak ayında Kolombiya’da keşfedilen Covid-19’un Mu varyantının, 30 Ağustos'ta Dünya Sağlık Örgütü tarafından diğer Covid-19 varyantlarının hepsinden daha bulaşıcı olma özelliğinden dolayı takibe alınması gerektiği açıklanmıştı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci de sağlık yetkililerinin Mu varyantı üzerinde yakın bir inceleme sürdürdüklerini söylemişti.

Johns Hopkins Üniversitesine göre, ABD'de dün kutlanan İşçi Bayramı'nı da içine alan son bir haftada, Covid-19 vakalarının geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 300'den fazla arttığı belirtildi.
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