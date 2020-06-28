ABD'de Mustafa Kemal Atatürk heykeline 'ırkçılık karşıtı' pankart bırakıldı

ABD’nin başkenti Washington’da, ırkçılığa karşı devam eden eylemlerde; “ailesinin 1922’de İzmir’de öldürüldüğü” iddia edilen bir Yunan tarafından Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne “Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumluyum” yazılı pankart asıldı.





ABD’de, siyah George Floyd'un polis şiddeti nedeniyle yaşamını yitirmesinin ardından ırkçılığa karşı eylemler başlarken, ABD başta olmak üzere bazı ülkelerdeki eylemlerde kölelik ve sömürgecilik geçmişinin sembolleri olarak görülen heykeller göstericilerin hedefi haline geldi. Hedef haline gelen, yıkılan ya da kaldırılan heykeller arasında ise eski ABD başkanları ve başkan yardımcıları da yer alıyor.





ABD’de devam eden eylemler sırasında Mustafa Kemal Atatürk’ün büstüne, üzerinde “Evet, insanlığa karşı işlenen suçlardan sorumluyum” yazılı pankart asıldı. 1914-1923 arasında Anadolu’da Yunanlara karşı sistematik bir soykırım uygulandığını iddia eden “Yunan Soykırımı Merkezi”, söz konusu pankartın yer aldığı fotoğrafı paylaşırken, pankartın, “ailesi 1922'de İzmir’de öldürülen bir kişi tarafından yerleştirildiği ve soykırımdan sorumlu bir lidere karşı barışçıl bir protesto olduğu” öne sürüldü. Paylaşımda ise Prof. Dr. Ronald Münch’in, 13 Kasım 2008'de Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu'nda kullandığı “Atatürk hala hayatta olsaydı savaş suçları nedeniyle yargılanması gerekirdi” sözleri kullanıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, konuşmanın ardından Münch hakkında soruşturma başlatmıştı.



