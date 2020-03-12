Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de NBA maçları askıya alındı, Avrupa'dan uçuşlar durduruldu /12 Mart 2020 12:26

ABD'de NBA maçları askıya alındı, Avrupa'dan uçuşlar durduruldu

ABD'deki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında NBA sezon maçları askıya alındı.

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NBA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında sezon maçlarını bir sonraki duyuruya kadar askıya aldı.

?NBA'den yapılan açıklamada söz konusu önlemin Utah Jazz'da forma giyen bir oyuncuda Kovid-19 tespit edilmesinin ardından alındığı kaydedildi.

İsmi açıklanmayan basketbol oyuncusunun test sonuçlarının bu akşam Utah Jazz ve Oklahoma City Thunder arasında oynanacak maç öncesi duyurulmasının ardından söz konusu maç da iptal edildi.  

Açıklamada ayrıca Kovid-19 çıkan oyuncunun o sırada maçın oynanacağı sahada olmadığı belirtildi.

Dünya üzerinde şu an Kovid-19 bulaşan 120 binden fazla insan bulunuyor. ABD'de virüse karşı önlemler kapsamında okullar ve işletmeler kapatılırken, kamusal alanda düzenlenen etkinlikler de askıya alınıyor.

ABD Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz saatlerde Avrupa'dan ABD'ye 30 gün boyunca tüm seyahatlerin yasaklandığını duyurmuştu.
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