Samanyolu Haber /Dünya / ABD'de normalleşme ters etki yaptı /06 Temmuz 2020 19:00

ABD'de normalleşme ters etki yaptı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) corona virüsü yüzünden yaşanan can kayıpları 130 bini de aştı. Ülkede vaka sayısı ise 3 milyona yaklaşıyor.

SHABER3.COM

ABD’de erken başlayan gevşeme girişimleri pahalıya mâl oldu.Son günlerde günlük vaka sayısının 30 binleri bulduğu ülkede salgında hayatını kaybedenlerin sayısı da 130 bini aştı.

Özellikle ABD Başkanı Trump’ın ekonomiyi yeniden açma girişi nedeniyle yeniden yükselişe geçen vakalar bazı eyaletlerde tedbirlerin yeniden uygulamaya konmasına neden olmuştu.

Florida ve Teksas gibi eyaletlerde son günlerdeki günlük vaka sayıları 10 bini aşmıştı.ABD’deki vakalar 2 milyon 985 bini de aşarak 3 milyona doğru ilerliyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ABD'de normalleşme ters etki yaptı Sonraki Haber >>

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Gergerlioğlu: Seyit Ahmet Aydın, çevresine moral veriyor diye 27 aydır hücrede tutuluyor

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:12:08